Zlatko Dalić objavio popis: Puno iznenađenja, nema Petkovića i Rebića!

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, pozvao je 25 igrača za tri kvalifikacijske utakmice koje Vatrene čekaju u rujnu.

Na popisu očekivano nema Ante Rebića koji je nakon Eura javno kritizirao izbornika, ali nije bilo mjesta ni za napadača Dinama Brunu Petkovića. Dalić je pozvao Bornu Sosu, igrača Stuttgarta koji je nedavno želio prijeći u njemačku reprezentaciju, ali to je ispao debakl jer prema pravilima Fife na to nije imao pravo. Tu je očekivano i najbolji igrač Hajduka Marko Livaja, ali i Mirko Antonio Čolak koji igra sjajno u Malmou.

Prvo okupljanje hrvatske reprezentacije nakon Eura 2020 predviđeno je u ponedjeljak 30. kolovoza, a svjetske doprvake u rujnu ponovno čeka naporan raspored s tri utakmice u tjedan dana. Hrvatska 1. rujna gostuje u Moskvi kod Rusije, tri dana kasnije odmjerit će snage sa Slovačkom u Bratislavi, a program završava susretom protiv Slovenije 7. rujna u Splitu.

Izbornik Dalić pozvao je za ovu akciju 25 igrača, uz četiri pretpoziva.

"Vjerujem da smo svi dobro napunili baterije nakon Eura te nam je želja da s jednom novom energijom i snažnom ambicijom kvalitetno odradimo jesenski dio kvalifikacija. Ispred nas je sedam utakmica, na stolu je 21 bod, a nama će trebati još 14-15 bodova da bismo osvojili prvo mjesto. Naravno, želja nam je u rujnu primaknuti se tom cilju i uzeti što više bodova", izjavio je izbornik Dalić.

"Ovo nam je, objektivno, najteži dio rasporeda, a početak sezone nikada nije idealan trenutak za reprezentaciju jer su igrači iz različitih liga na drugačijim razinama natjecateljske spremnosti. No, okolnosti su svima slične, a na nama je da pokažemo kvalitetu, angažman i zajedništvo vrijedno prvog mjesta u skupini - samo tako možemo ostvariti svoj cilj, a to je plasman u Katar. Sa svojim stožerom procijenio sam da je u ovom trenutku ovo popis igrača koji mogu najbolje odgovoriti zahtjevima koji su pred nama, a kao i uvijek do sada - vrata reprezentacije nisu zatvorena nikome tko to zasluži", zaključuje izbornik.

Popis igrača hrvatske reprezentacije:

Vratari: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town), Ivica Ivušić (Osijek).

Obrambeni: Domagoj Vida (Bešiktaš), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barišić (Glasgow Rangers), Duje Ćaleta-Car (Olimpique de Marseille), Josip Juranović (Legia), Filip Uremović (Rubin Kazan), Joško Gvardiol (RB Leipzig), Mile Škorić (Osijek), Borna Sosa (Stuttgart).

Vezni: Luka Modrić (Real Madrid), Mateo Kovačić (Chelsea), Marcelo Brozović (Inter), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (CSKA Moskva), Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb), Nikola Moro (Dinamo Moskva).

Napadači: Ivan Perišić (Inter), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna), Marko Livaja (Hajduk), Antonio Mirko Čolak (Malmö).

Pretpozivi: Toma Bašić (Bordeaux), Kristijan Lovrić (Gorica), Lovro Majer (Dinamo Zagreb), Luka Sučić (RB Salzburg)

