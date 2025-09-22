Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za ključne utakmice kvalifikacija: Evo koga je pozvao u vatrene

Izbornik Zlatko Dalić objavio je popis hrvatske nogometne reprezentacije za nadolazeće utakmice kvalifikacija za SP. Vatrene u listopadu očekuju dvije važne utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koje će se održati idućeg ljeta. Prvo 9. listopada u Pragu igraju protiv Češke, a 12. listopada u Varaždinu dočekuju Gibraltar. Ukoliko Modrić i društvo pobijede Češku, praktički će osigurati prvo mjesto u skupini i plasman na svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Uz listopadski ciklus, Hrvatska do kraja kvalifikacija ima još samo dvije utakmice, u studenom kod kuće protiv Farskih Otoka i u gostima protiv Crne Gore.

Popis igrača za utakmice protiv Češke i Gibraltara:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Obrambeni: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković

Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Lovro Majer, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Franjo Ivanović

Pretpozivi: Nikola Vlašić, Bruno Petković, Josip Juranović, Mislav Oršić, Borna Sosa, Luka Sučić, Petar Musa, Igor Matanović, Domagoj Bradarić, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Ivor Pandur.

"S obzirom na odličan dosadašnji učinak u kvalifikacijama, logično je da ostajemo vjerni ekipi koja je izborila ovih maksimalnih 12 bodova. Raduje me da se Joško u odličnom izdanju vratio na teren, a Matea ćemo, naravno, čekati do posljednjeg trenutka jer se radi o jednom od naših nositelja igre. Slanjem većeg broja pretpoziva omogućili smo si više opcija jer se neki igrači muče s ozljedama, drugi s klupskim statusom, a treći se nameću dobrom formom, pa ćemo kroz iduća dva tjedna vidjeti trebamo li još nekoga priključiti ekipi", izjavio je izbornik Dalić web stranicu HNS-a.

"Odlično smo odradili lipanj i rujan te se doveli u situaciju da sada s još dvije dobre utakmice možemo ostvariti svoj cilj. Neće nas zavarati osječka pobjeda nad Češkom - znamo da će Česi pred svojom publikom biti još bolji, čvršći i agresivniji te da moramo odgovoriti na isti način i tako omogućiti da prevagne naša kvaliteta. Bit će nam to najteža utakmica u ovim kvalifikacijama, ali izboriti Svjetsko prvenstvo niti može niti smije biti lagano. To je kruna karijere svakog sportaša i trenera te naša želja, motiv i zajedništvo moraju biti upravo na takvoj, najvišoj mogućoj razini. Pun sam vjere u ovu momčad koja je do sada imala upravo takav pristup, pokazala je da je najbolja u skupini i sada želimo to potvrditi u Pragu", poručio je Dalić