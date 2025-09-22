Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
ČAK 12 PRETPOZIVA

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za ključne utakmice kvalifikacija: Evo koga je pozvao u vatrene

World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Croatia v Montenegro
Foto: Antonio Bronic/REUTERS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
22.09.2025.
u 12:02

Ukoliko Modrić i društvo pobijede Češku, praktički će osigurati prvo mjesto u skupini i plasman na svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Izbornik Zlatko Dalić objavio je popis hrvatske nogometne reprezentacije za nadolazeće utakmice kvalifikacija za SP. Vatrene u listopadu očekuju dvije važne utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koje će se održati idućeg ljeta. Prvo 9. listopada u Pragu igraju protiv Češke, a 12. listopada u Varaždinu dočekuju Gibraltar. Ukoliko Modrić i društvo pobijede Češku, praktički će osigurati prvo mjesto u skupini i plasman na svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Uz listopadski ciklus, Hrvatska do kraja kvalifikacija ima još samo dvije utakmice, u studenom kod kuće protiv Farskih Otoka i u gostima protiv Crne Gore.

Popis igrača za utakmice protiv Češke i Gibraltara:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Obrambeni: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković

Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Lovro Majer, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Franjo Ivanović

Pretpozivi: Nikola Vlašić, Bruno Petković, Josip Juranović, Mislav Oršić, Borna Sosa, Luka Sučić, Petar Musa, Igor Matanović, Domagoj Bradarić, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Ivor Pandur.

"S obzirom na odličan dosadašnji učinak u kvalifikacijama, logično je da ostajemo vjerni ekipi koja je izborila ovih maksimalnih 12 bodova. Raduje me da se Joško u odličnom izdanju vratio na teren, a Matea ćemo, naravno, čekati do posljednjeg trenutka jer se radi o jednom od naših nositelja igre. Slanjem većeg broja pretpoziva omogućili smo si više opcija jer se neki igrači muče s ozljedama, drugi s klupskim statusom, a treći se nameću dobrom formom, pa ćemo kroz iduća dva tjedna vidjeti trebamo li još nekoga priključiti ekipi", izjavio je izbornik Dalić web stranicu HNS-a.

"Odlično smo odradili lipanj i rujan te se doveli u situaciju da sada s još dvije dobre utakmice možemo ostvariti svoj cilj. Neće nas zavarati osječka pobjeda nad Češkom - znamo da će Česi pred svojom publikom biti još bolji, čvršći i agresivniji te da moramo odgovoriti na isti način i tako omogućiti da prevagne naša kvaliteta. Bit će nam to najteža utakmica u ovim kvalifikacijama, ali izboriti Svjetsko prvenstvo niti može niti smije biti lagano. To je kruna karijere svakog sportaša i trenera te naša želja, motiv i zajedništvo moraju biti upravo na takvoj, najvišoj mogućoj razini. Pun sam vjere u ovu momčad koja je do sada imala upravo takav pristup, pokazala je da je najbolja u skupini i sada želimo to potvrditi u Pragu", poručio je Dalić

Livaković: Luka Modrić mi je puno pomogao. Razgovarao sam s njim i donio odluku

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još