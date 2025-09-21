VIDEO Hrvatski reprezentativac tragičar u porazu Fiorentine poslije katastrofalnog kiksa

Nogometaši Coma u dvoboju su 4. kola talijanskog prvenstva preokretom kao gosti svladali Fiorentinu sa 2-1. Domaće je u prednost u ranoj fazi utakmice doveo Mandragora (6), ali su Kempf (65) i Addai (90+4) u nastavku kreirali preokret.

Marin Pongračić odigrao je čitav susret za Fiorentinu te se u sudačkoj nadoknadi upravo pored njega Addai izborio za udarac za pobjednički gol, dok je Ivan Smolić odigrao čitavu utakmicu za Como kod kojeg su Martin Baturina i Nikola Čavlina ostali na klupi.

Como je ovom pobjedom skočio na sedmo mjesto sa sedam bodova, dok je Fiorentina tek 17. s dva boda. Vodi Juventus sa 10 bodova. Pongračić je kod rezultata 1:1 u završnici utakmice izgubio loptu u suparničkoj polovici, a onda nije uspio zaustaviti Addaija prilikom Comova napada te je tako označen kao tragičar utakmice. Pogodak pogledajte OVDJE.