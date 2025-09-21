Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
LOŠA VEČER

VIDEO Hrvatski reprezentativac tragičar u porazu Fiorentine poslije katastrofalnog kiksa

Conference League - Semi Final - Second Leg - Fiorentina v Real Betis
JENNIFER LORENZINI/REUTERS
Autori: Vecernji.hr , Hina
21.09.2025.
u 21:11

Marin Pongračić odigrao je čitav susret za Fiorentinu te se u sudačkoj nadoknadi upravo pored njega Addai izborio za udarac za pobjednički gol, dok je Ivan Smolić odigrao čitavu utakmicu za Como kod kojeg su Martin Baturina i Nikola Čavlina ostali na klupi.

Nogometaši Coma u dvoboju su 4. kola talijanskog prvenstva preokretom kao gosti svladali Fiorentinu sa 2-1. Domaće je u prednost u ranoj fazi utakmice doveo Mandragora (6), ali su Kempf (65) i Addai (90+4) u nastavku kreirali preokret.

Marin Pongračić odigrao je čitav susret za Fiorentinu te se u sudačkoj nadoknadi upravo pored njega Addai izborio za udarac za pobjednički gol, dok je Ivan Smolić odigrao čitavu utakmicu za Como kod kojeg su Martin Baturina i Nikola Čavlina ostali na klupi.

Como je ovom pobjedom skočio na sedmo mjesto sa sedam bodova, dok je Fiorentina tek 17. s dva boda. Vodi Juventus sa 10 bodova. Pongračić je kod rezultata 1:1 u završnici utakmice izgubio loptu u suparničkoj polovici, a onda nije uspio zaustaviti Addaija prilikom Comova napada te je tako označen kao tragičar utakmice. Pogodak pogledajte OVDJE.

Dinamo dobio najveću kaznu uoči derbija, ali 'čestitka' je poslana i Hajduku
Ključne riječi
Serie A Vatreni Marin Pongračić Fiorentina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još