Zlatko Dalić: 'Ne shvaćam zašto se radi toliki problem od poraza protiv Engleske'

Svaki put kada je Hrvatska izgubila prvu utakmicu na velikom turniru nije na njemu prošla u drugi krug natjecanja. Zbilo se to na SP-u 2002. godine, kada ju je na startu šokirao Meksiko (0:1), te 2006. i 2014. godine, kada nas je oba puta svladao Brazil, 1:0 i 3:1. Nadamo se kako poraz od Engleza na startu Eura neće voditi nastavku ove neugodne tradicije.

Kakvo je ozračje, koliko je poraz od Gordog Albiona ostavio traga na momčadi, bila su pitanja za izbornika Dalića na virtualnoj medijskoj konferenciji u Rovinju.

– Nije nam ovo pokvarilo atmosferu, izgubili smo od favorita za naslov prvaka Europe. Bit ćemo mi, nadam se, u boljem stanju. Oni su domaćini, bili su pod pritiskom. Ne mogu reći da smo igrali bolje, ali nismo bili dovoljno dobri da pobijedimo. Ono kako smo planirali, da će 15 minuta biti presing i da to moramo izdržati, napravili smo. Ušli smo u ravnopravnu utakmicu, osim naše četiri povezane pogreške u 57. minuti, kada smo kasnili četiri koraka. Nismo bili puno lošiji od Engleske. Svjestan sam, potpuno mi je jasno da nismo dobri u napadu, fali nam ulazaka u prostor, dubine, šansi. Ako ne riješimo taj problem, neće biti dobro. Taktički smo odigrali jako dobru utakmicu, sveli smo ih na sva šuta prema golu – kazao je Dalić jučer u Rovinju.

Drugi krug, pa onda što bude

Živimo li previše na srebru iz Rusije, koliko smo svi objektivni u očekivanjima od reprezentacije?

– Nismo realni. Sve gledamo drugačije nego drugi. Ne mogu shvatiti da bi se mogao raditi veliki problem od ovog poraza. Nismo bili podređeni, loši i na streljani. Samo nam, ponavljam, fali ta igra prema naprijed. Naša realnost je prolazak skupine i onda da korak po korak u nokaut-fazi damo sve od sebe. To ću smatrati uspjehom – kaže izbornik.

Drugo mjesto donosi lakšega suparnika u osmini finala?

– Razmišljam samo o tome da prođemo skupinu. A onda slijedi nokaut-faza... Mi moramo misliti o sebi, popraviti igru prema naprijed. Neće biti lako ni protiv Škotske i Češke. Ja sam optimist, pa ne mogu biti pesimist nakon Belgije i Engleske.

Uloga Kramarića na krilu protiv Engleza?

– Volio bih vidjeti trenera koji će doći na Wembley i neće dati igračima zadatak u obrani. Andrej je imao u fazi obrane zadatak na desnoj strani zatvoriti Trippiera, a u fazi napada je imao punu slobodu. Čim se lopta osvojila, imao je punu slobodu da uđe unutra i na taj način da mu bude što lakše da sa strane primi loptu, što je on i pokušavao. Zadovoljan sam kako je odigrao fazu obrane, pomogao je Šimi, a u fazi napada uloga mu je bila da uđe u međuprostor, ali to nije lako protiv najboljih igrača. On je po meni odigrao dobro – uzvratio je izbornik, što bi, ako je šef dosljedan, trebalo značiti da će AK biti i u sastavu za Češku.

Nedostaje li našoj reprezentaciji kemije i više zajedništva? Bilo je međusobnoga gestikuliranja vas i igrača na Wembleyu.

– Nisam to tako vidio. Znam kako živimo i kako radimo. Zaista to nisam osjetio, nema mjesta takvim stvarima. Kad se izgubi, sve se vadi van, moguće je da sam s nekim razgovarao od igrača, da sam reagirao kod gola, jer smo to jedno te isto ponavljali sedam dana na treningu: nema izlazaka iz zadnje četvorke iz koridora kad oni napadaju. Čunjevima je sedam dana taj koridor bio označen na našem travnjaku, a mi tako primimo gol. Možda sam o tome raspravljao s igračima, ali nije to narušena atmosfera – naglasio je Dalić.

“Nemamo mir u Rovinju”

U dijelu svojega obraćanja požalio se kako reprezentacija u Rovinju nema mir jer u medijima izlaze detalji s treninga.

– Ja ne znam sastav do jutra na dan utakmice, a u novinama je izašao dva dana prije. Dalje, vi dan prije pišete da Dalić radi veliko iznenađenje s Rebićem, a dva dana prije imali ste sastav. Nemamo mir koji nam je potreban, ali to nije alibi. Ja znam da vi radite svoj posao, ali ne znam je li vam plaća veća ako u izvještaju s treninga napišete neki sastav koji ni mi ne znamo. Nemamo mir i to nije dobro, svatko želi pogledati trening i onda može pisati što želi i kako on to vidi – naglasio je Dalić.

Izbornik je na dobrom tragu: nitko od novinara koji u Rovinju prate reprezentaciju neće dobiti stimulaciju ako otkrije sastav Hrvatske. To nitko od novinara ne radi zbog povišice, nego naprosto iz novinarske znatiželje i profesionalnih pobuda, jer javnost ima pravo znati kako Dalić vodi treninge i koga će staviti u momčad u utakmici godine. A ta informacija, Petković ili Rebić/Kramarić ili Vlašić, teško može biti od prevelike koristi suparniku. Kao što zbog njezine objave i eventualnoga poraza izborniku ni lipa neće biti skinuta od plaće.