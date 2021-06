Naš priznati kardiolog objasnio što se dogodilo s Dancem Eriksenom: Da je infarkt, osjetio bi bol...

Kada se ovakve stvari dogode vrhunskom sportašu – a Christian Eriksen je 29-godišnjak u životnoj formi – onda se ne možete ne zapitati kako se to uopće može dogoditi. Zašto su sportaši ovakvim situacijama čak izloženiji od prosječnog puka, kazuje nam priznati zagrebački kardiolog prof. dr. sc. Josip Vincelj iz Zdravstvenog centra NovaMed:

– Vrhunski sportaši izloženi su većem tjelesnom naporu, ali i većem stresu no mi obični ljudi. I zato oni imaju veće izglede da im se ovakvo što dogodi.

S obzirom na to da je Eriksen u karijeri prošao puno treninga koji su fizički bili i naporniji od same utakmice, nameće se pitanje zašto baš u ovakvom trenutku, nakon samo 43 minute.

– U takvom slučaju bi stres mogao biti otponac. Ovdje je možda u pitanju aritmija pa ga je to srušilo. Kod infarkta bi ipak osjetio bol, a moždani pojavno drukčije izgleda.

Zar se ni s najboljom mogućom dijagnostikom ovakvo što ne može predvidjeti?

– Talijani su najpoznatiji po sportskoj kardiologiji, poznatiji čak i od Amerikanaca, no puno je urođenih srčanih mana, neke jesu, a neke nisu spojive s velikim opterećenjima. Osim toga, neke pretrage su skupe, a na nekim se sve ne vidi. Recimo, EKG uvijek ne pokazuje patologiju, za razliku od ultrazvuka koji bolje pokaže kardiomiopatiju. Magnetska rezonancija pokazala bi da postoji prirođena srčana mana, no pitanje je prođe li svaki igrač takvu vrstu pregleda ili ga se na to šalje tek kada se nešto nasluti.

U ovakvim situacijama najvažnija je brzina reakcije medicinskog osoblja.

– Što se prije reagira, izglednije je da će čovjek ostati živ. Tu je svaka sekunda jako bitna jer ako mozak ostane bez kisika, on neće funkcionirati. Ako srce ostane predugo bez kisika, nećete ga moći “dići” reanimacijom, pa je u nekim situacijama potrebno hitno ugraditi privremeni elektrostimulator srca, pacemaker, elektroda se uvede kroz krvnu žilu u srce i onda se spoji s vanjskim aparatom.

Jedno od frekventnijih pitanja koje su si kardiolozi koji su gledali ovaj susret postavljali bilo je, je li Eriksen prebolio COVID-19?

– Ovakvo što može se dogoditi osobi koja je preboljela COVID-19. Postoji studija čiji rezultati kažu da je čak 21 posto onih koji su preboljeli COVID-19 imalo povišeni troponin, a on je biomarker, pokazatelj oštećenja srčanog mišića. Osim toga, oporavljenima od zaraze mogu se dogoditi i srčana aritmija, upala srčane ovojnice, zatajenje srca, tromboembolijski događaji, plućna embolija, moždani udar. Ako se tromb stvori u koronarnoj arteriji, može prouzročiti srčani udar.

