Zlatko Dalić može napraviti ono što nisu Ćiro, Kranjčar, Štimac i Čačić

Možda će za Hrvatsku večeras na stadionu u Algarveu biti “peta sreća”, jer u prethodne četiri međusobne utakmice s Portugalcima kockasti nikada nisu pobijedili. Počelo je s porazom 0:3 na Euru 1996. godine, nastavilo se dvama porazima u prijateljskim utakmicama (0:2 2005., 0:1 2013.), a posljednji (0:1), za nas i najteži poraz, dogodio se u produžetku utakmice osmine finala Eura 2016.

Prijenos na Novoj TV

Dakle, redom smo gubili pod ravnanjem Ćire Blaževića, Zlatka Kranjčara, Igora Štimca i Ante Čačića. S obzirom na to da u te četiri utakmice nismo zabili ni gol, a primili smo ih sedam, ne čudi optimizam Portugalaca uoči večerašnje prijateljske utakmice (20.45, Nova TV).

Napadač Portugala Andres Silva kaže da će im Hrvatska biti idealan suparnik da saznaju u kakvoj su formi uoči utakmice Lige nacija s Italijom.

– Dvoboj s Hrvatskom nam je bitan jer igramo protiv svjetskih doprvaka. No, svejedno očekujem našu pobjedu, jer mi smo europski prvaci! – rekao je Andre Silva, igrač Milana na posudbi u Sevilli.

Drugi Silva u portugalskoj reprezentaciji, Bernardo, veznjak Manchester Cityja, naglasio je da će pokazati da znaju pobjeđivati i bez Cristiana Ronalda.

– Cristiano nam nedostaje, no oni koji će igrati dat će sve od sebe da ga nadomjeste. Uvjeren sam da možemo pobijediti svjetske doprvake – kaže Bernardo Silva.

Novi igrač Rangersa Barišić sigurno će dobiti priliku, a o dvoboju s Portugalom kaže.

– Naravno da nema nevažne utakmice za reprezentaciju, Portugalu treba pristupiti ozbiljno i pokušati pobijediti. Izbornik je najavio da treba svježe igrače, da želi reprezentaciju koja će se kvalificirati na Europsko prvenstvo. Jedva čekam te dvije utakmice – rekao je Barišić.

A dok se njegovi reprezentativni suigrači pripremaju za dvoboj s Portugalom, Cristiano Ronaldo uživa na jahti u okolici Sardinije.

Juventus mu je dao četiri slobodna dana, da napuni baterije za nastavak sezone.

No, i bez Ronalda Portugal je jedna od najboljih reprezentacija svijeta. Uostalom, Santosova momčad za Hrvatsku vrijedi 444 milijuna eura (Bernardo Silva 50, Guedes 40, Cancelo 35, a aktualni vatreni vrijede 395 milijuna eura (Rakitić 50, Perišić 40, Kramarić 35...).

Dobra vijest za Hrvatsku je što u reprezentaciji uz Ronalda nema ni Ricarda Quaresme, našeg krvnika, odnosno strijelca pogotka u 120. minuti osmine finala Eura.

No, veliki adut Portugalaca je i dalje izbornik Fernando Santos. Bivši trener Porta, Panathinaikosa i Benfice za 18 dana napunit će četiri godine na klupi portugalske reprezentacije. Svakako je jedan od najzaslužnijih za europski naslov 2016. godine. Genijalnim potezima koje je vukao doveo je Ronalda i društvo do zlata u Francuskoj prije dvije godine. A malo mu je nedostajalo da nikada ne postane trener. Naime, Santos je po struci inženjer elektronike, a taj posao radio je do 35. godine.

Trenirao petoricu Hrvata

– Bio sam šef elektronike u jednom hotelu u Estorilu, a kada sam s 35 godina postao glavni trener prvoligaša iz istog grada, morao sam dati otkaz. I danas mi je ponekad žao zbog toga – priznao je Santos.

Tijekom karijere Santos je trenirao i petoricu Hrvata – Silvija Marića u Portu, Roberta Jarnija, Gorana Vlaovića i Danijela Šarića u Panathinaikosu te Darija Krešića u PAOK-u.

Nadamo se da će se večeras još jednom uvjeriti da su Hrvati talentirani za nogomet.