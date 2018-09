Dalić: Moramo štošta složiti, a imamo veliki uteg na leđima

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić, koji u prijateljskim utakmicama ima polovičan učinak (pobjede nad Meksikom i Senegalom, porazi od Perua i Brazila), potpuno je okrenut novome ciklusu koji ga čeka s reprezentacijom.

- Srebro je s nama, ali moramo to polako zaboraviti, moramo se okrenuti onome što slijedi. Moramo štošta složiti, a imamo veliki uteg na leđima. Međutim, mislim da se s njime možemo nositi. Krećemo dalje. Važno je nastaviti s dobrim utakmicama, protiv teških suparnika. Sjajno je neprestano igrati protiv europskih ili svjetskih prvaka, to je prava šansa za provjeru igrača koji dolaze. Neke stvari još moramo analizirati, sve u sklopu priprema za Europsko prvenstvo - naglasio je Dalić u portugalskom kampu reprezentacije i dodao:

- Vrijeme je za neke mlađe i moramo raditi na tome, nama trebaju tri ili četiri nova Rebića, igrači puni ambicije i želje. Naravno, to ne znači da igrači sa Svjetskog prvenstva nisu u prvom planu. U napadu imamo Santinija, Čopa, Livaju, a netko možda još dodatno iskoči. Neka dokažu svoju kvalitetu, da možemo računati na njih. Rakitić je imao kraći odmor zbog Superkupa i dogovorili smo da se priključi za utakmicu sa Španjolskom u Ligi nacija (11. rujna, nap.a).

>> Pogledajte i kako je vratar vatrenih asistirao za gol

[video: 26522 / ]

Hvala igračima

Modrić je uz Cristiana Ronalda i Mohameda Salaha kandidat za Fifinu nagradu ‘The Best’, a Zlatko Dalić, uz Zidanea i Deschampsa, za najboljeg trenera svijeta u ovoj godini.

- Ja se nadam da Luka neće stati na dosadašnjim nagradama, nadam se da mu u ruke dolazi i Zlatna lopta. On ju je u potpunosti zaslužio. Meni je velika čast biti među tri kandidata za najboljeg trenera, to mi je najveći uspjeh u karijeri, a ne bi ga bilo da nije bilo srebra u Rusiji i zato hvala igračima za ovu nominaciju. Velika je stvar za hrvatski nogomet imati predstavnike u takvoj konkurenciji - zaključio je izbornik Dalić, kojemu će iz finala Svjetskog prvenstva s Francuzima iz prvih 11 nedostajati čak šestorica igrača: Subašić, Strinić, Lovren, Rakitić, Rebić i Mandžukić.

S druge strane bit će 63-godišnji Fernando Santos, izbornik čije reprezentacije Hrvatska nikada nije pobijedila. Protiv vatrenih vodio je Grčku u kvalifikacijama za EP 2012., remiziravši 0:0 u Zagrebu i pobijedivši 2:0 u Pireju. Prije dvije godine s Portugalom je svladao Hrvatsku u osmini finala Europskog prvenstva sa 1:0, pogotkom Quaresme kojega više nema u reprezentaciji.

Prijateljsku utakmicu Portugal - Hrvatska premijerno će sutra od 20.45 prenositi Nova TV, koja će na licu mjesta imati trojicu reportera: Željko Vela i Saša Lugonjić zajedno će komentirati susret, dok će Vlado Boban biti uz travnjak i poslije utakmice u mixed zoni.

Nova TV uoči utakmice imat će i emisiju uživo iz zagrebačkog studija. Počet će odmah nakon dnevnika, trajat će 25 minuta, voditelj će biti Milan Stjelja, a stručni komentator za ovu prigodu Nikola Jurčević, koji će se u ovoj ulozi izmjenjivati s Jerkom Lekom i Igorom Bišćanom.

Prijenos iz Londona

Hrvatska televizija također će imati reportera u Faru, Borisa Jelavića, i to je jedino što je javnoj televiziji preostalo kad su u pitanju utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Jedini nogometni događaj vezan uz reprezentaciju kojega će HTV prenositi do kraja godine je Fifina dodjela godišnjih nagrada The Best iz Londona 24. rujna.

Naša A selekcija nije prva hrvatska momčad koja će nastupiti na stadionu u Faru protiv Portugala. Još tamo 2000. godine mlada je vrsta, pod vodstvom izbornika Ive Šuška, bila poražena od domaćina 0:2 u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za Europsko prvenstvo, a potom je u uzvratu na Poljudu deklasirala Portugalce 3:0. Bila je to momčad za koju su igrali Pletikosa, Bišćan, Smoje, Tudor, Šokota, I. Leko, Mikić, J. Šimić...

>> Pogledajte i ekskluzivan razgovor s čovjekom kojem su vatreni promijenili život