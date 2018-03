Žalosno je što i čelni ljudi HNS-a miniraju izbornika Dalića

U vrlo emotivnom istupu poslije pobjede nad Meksikom izbornik Zlatko Dalić jasno je dao do znanja da su mu zasmetale pretjerane kritike poslije poraza od Perua.

– Ne razumijem zašto takvi napadi iz domovine nakon Perua. Debakl, skandal, svađa, odjednom više ništa ne valja... U redu, to je Hrvatska i tu se uvijek pljuje po nekome. Ali, neka, neka pričaju i pišu što žele, to je ionako sve naručeno – rekao je Dalić, ne želeći otkriti tko je “naručitelj”.

Dio medija možda je bio prekritičan poslije poraza od Perua, reprezentacije koja je ipak 11. na svijetu, no Dalića više od medija treba brinuti činjenica da “naručitelja” takvih tekstova ima i iz njegove matične kuće, Hrvatskog nogometnog saveza. Tko? Za početak, čovjek od velikog povjerenja Davora Šukera, predsjednik Osijeka Ivan Meštrović, koji je od prosinačke skupštine službeno postao posebni savjetnik šefa HNS-a Davora Šukera.

Licemjerni Osijek

U najmanju ruku skandalozno priopćenje objavio je Meštrovićev NK Osijek poslije poraza Hrvatske od Perua. Ukratko, u tom su priopćenju već drugi put prozvali izbornika što u reprezentaciju nije pozvao više igrača iz HNL-a, a usput su i naglasili da je neobično što je Dalić šestoricu igrača oslobodio obveza druge utakmice. No, ono što je najgore jest činjenica da se iz priopćenja vidi da im je drago zbog poraza od Perua jer sada se, eto, pokazalo da su bili u pravu kad su još prije tri tjedna upozoravali da je premalo igrača Osijeka i drugih prvoligaša pozvano u reprezentaciju.

Najgore u svemu jest to što je priopćenje amenovao predsjednik Osijeka Ivan Meštrović. A to je, ako ništa drugo, moralno katastrofalno s obzirom na činjenicu da je Meštrović savjetnik predsjednika HNS-a. I onda umjesto da štiti “kapetana” Zlatka Dalića, on ga proziva skrivajući se iza klupskih priopćenja.

Na žalost, Dalić je svojom odlučnošću i stavom stekao neprijatelje čak i u kući čiji je zaposlenik.

Najveća mu je “mana” što je samostalan, što u reprezentaciju zove samo najbolje, što ne gura igrače od utjecajnih menadžera, što ne šalje popis na glancanje prije objave reprezentativaca.

Kada se ime nekog igrača nađe samo na popisu reprezentativaca, njegova cijena raste, a time veći novac dobiva klub i menadžeri. No, Dalića takve igre ne zanimaju.

– Ne čitam priopćenja takve vrste, ali poručujem da sam kao izbornik jedini koji će odgovarati u slučaju mogućeg neuspjeha, e pa onda ću sam i birati igrače – rekao nam je Dalić kada smo ga priupitali kako gleda na ono prvo priopćenje Osijeka otprije tri tjedna.

Ne šalje popis na ‘glancanje’

A ovo najnovije sigurno ga je samo dodatno zasmetalo.

No, žalosno je što nije zasmetalo nikoga iz Hrvatskog nogometnog saveza. Jer u najmanju ruku, HNS je mogao priopćenjem reagirati na drugo uzastopno Osijekovo prozivanje izbornika.

Trebali su javno zaštiti izbornika koji je svima njima spašavao guzice kada je raštimani Čačićev orkestar preporodio u utakmicama protiv Ukrajine i Grčke te nas odveo na Svjetsko prvenstvo.

Da nismo otišli na SP, Šuker sigurno ne bi dobio novi mandat na čelu HNS-a, jer otpor javnosti tada bi bio prevelik. I zato bi barem Šuker svom savjetnika Meštrovića mogao poručiti da prozivanja Dalića nemaju nikakvog smisla. Iako, Meštrovićev Osijek vjerojatno nije sam odlučio pisati priopćenja, dobili su sigurno “izbornici” iz Gradskog vrta dopuštenja od malo jačih ljudi u hrvatskom nogometu. Od onih koji su nekada krojili popise, a sada više ne mogu, jer kod poštenog Dalića to ne ide tako.