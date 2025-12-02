Superračunalo izračunalo šanse za osvajanje SP-a, iznenadit ćete se kada vidite gdje je Hrvatska

Hrvatska nogometna reprezentacija bez većih je problema izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., koje će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. No analitički alati i superračunala izbornika Zlatka Dalića ne vide među glavnim favoritima za novi veliki rezultat.

Prema Optinom superračunalu, Hrvatska ima tek 1,1 posto izgleda za osvajanje naslova, čime dijeli 14. mjesto s domaćinom Meksikom. Još je manje optimističan ESPN, koji je Hrvatsku nedavno svrstao tek na 19. poziciju.

Najveći favoriti prema projekcijama su Španjolska, Francuska i Engleska, a potom slijede Brazil, Argentina i Njemačka.

Ždrijeb skupina održat će se 5. prosinca u Washingtonu, a Hrvatska će biti u drugoj jakosnoj skupini, što znači da ju u skupini vrlo vjerojatno čeka jedan od top favorita.

Kakve šanse imamo bolje ćemo znati poslije održavanja ždrijeba, a i nakon što vidimo s kim se križamo u daljnjoj fazi natjecanja. Pod Dalićevim vodstvom Hrvatska je na zadnja dva Mundijala osvojila srebro (Rusija 2018.) i broncu (Katar 2022.).