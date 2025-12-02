Naši Portali
UOČI ŽDRIJEBA

Superračunalo izračunalo šanse za osvajanje SP-a, iznenadit ćete se kada vidite gdje je Hrvatska

Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije
VL
Autor
Vecernji.hr
02.12.2025.
u 11:26

Prema Optinom superračunalu, Hrvatska ima tek 1,1 posto izgleda za osvajanje naslova, čime dijeli 14. mjesto s domaćinom Meksikom. Još je manje optimističan ESPN, koji je Hrvatsku nedavno svrstao tek na 19. poziciju.

Hrvatska nogometna reprezentacija bez većih je problema izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., koje će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. No analitički alati i superračunala izbornika Zlatka Dalića ne vide među glavnim favoritima za novi veliki rezultat.

Prema Optinom superračunalu, Hrvatska ima tek 1,1 posto izgleda za osvajanje naslova, čime dijeli 14. mjesto s domaćinom Meksikom. Još je manje optimističan ESPN, koji je Hrvatsku nedavno svrstao tek na 19. poziciju.

Najveći favoriti prema projekcijama su Španjolska, Francuska i Engleska, a potom slijede Brazil, Argentina i Njemačka.

Ždrijeb skupina održat će se 5. prosinca u Washingtonu, a Hrvatska će biti u drugoj jakosnoj skupini, što znači da ju u skupini vrlo vjerojatno čeka jedan od top favorita.

Kakve šanse imamo bolje ćemo znati poslije održavanja ždrijeba, a i nakon što vidimo s kim se križamo u daljnjoj fazi natjecanja. Pod Dalićevim vodstvom Hrvatska je na zadnja dva Mundijala osvojila srebro (Rusija 2018.) i broncu (Katar 2022.).

Zlatko Dalić Hrvatska reprezentacija

GN
gnoj
13:23 02.12.2025.

Ovo ste jedva čekali !!

Kupnja