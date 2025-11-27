Naši Portali
VELIKA OBJAVA

Otkrivene fantastične vijesti u vezi Zlatka Dalića! Ovo će jako razveseliti sve hrvatske navijače

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.11.2025.
u 16:18

Dalić je naš najuspješniji izbornik u povijesti s osvojene dve svjetske medalje, odnosno srebrom u Ligi nacija

Održana je Skupština HNS-a, a nakon nje predsjednik Marijan Kustić rekao je da očekuje dogovor sa Zlatkom Dalićem vezano za njegov ostanak na mjestu izbornika vatrenih i nakon svjetskog prvenstva 2026. godine. Dalić je naš najuspješniji izbornik u povijesti s osvojene dve svjetske medalje, odnosno srebrom u Ligi nacija.

- Dalićevi rezultati su temelj svega, nešto fenomenalno je napravio, naravno da je naša želja da ostane', rekao je predsjednik HNS-a Kustić i otkrio da su u tijeku pregovori oko novog ugovora, što će sigurno razveseliti brojne hrvatske navijače.

- Mogu reći da razgovaramo o svemu tome, kad bude nešto konkretno sigurno ćemo to iznijeti jer javnost mora znati. S obje strane postoji želja i volja za nastavkom suradnje, razgovaramo o tome - poručio je. 
Komentara 2

Avatar Irac
Irac
16:26 27.11.2025.

Jeli to Zlatko naučio računati razlomke?

9
'Nije bilo lagano djetinjstvo'

Modrić: Sjećam se kad su mi djeda ubili. To su stvari koje te obilježe i ne možeš ih zatvoriti

- Volio sam Milan općenito, ali tu je bio i Zvone, veliku karijeru je napravio u Milanu, kapetan hrvatske reprezentacije. I on je imao velik utjecaj da su Hrvati gledali i navijali za Milan.Kad se pojavila ta opcija Milana, znao sam da je to - to. Ostao sam na visokom nivou. Talijanska liga je jedna od kompetitivnijih u Europi, dosta je izjednačena, nije lako igrati. Bio je to lagan izbor za mene. Posebice zbog pristupa ljudi i kluba - rekao je Modrić.

