Otkrivene fantastične vijesti u vezi Zlatka Dalića! Ovo će jako razveseliti sve hrvatske navijače

Održana je Skupština HNS-a, a nakon nje predsjednik Marijan Kustić rekao je da očekuje dogovor sa Zlatkom Dalićem vezano za njegov ostanak na mjestu izbornika vatrenih i nakon svjetskog prvenstva 2026. godine. Dalić je naš najuspješniji izbornik u povijesti s osvojene dve svjetske medalje, odnosno srebrom u Ligi nacija.

- Dalićevi rezultati su temelj svega, nešto fenomenalno je napravio, naravno da je naša želja da ostane', rekao je predsjednik HNS-a Kustić i otkrio da su u tijeku pregovori oko novog ugovora, što će sigurno razveseliti brojne hrvatske navijače.

- Mogu reći da razgovaramo o svemu tome, kad bude nešto konkretno sigurno ćemo to iznijeti jer javnost mora znati. S obje strane postoji želja i volja za nastavkom suradnje, razgovaramo o tome - poručio je.