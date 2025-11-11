Naši Portali
HRVATSKI IZBORNIK

Zlatko Dalić dobio je fantastično priznanje: Ovakvu čast imaju samo rijetki u svijetu nogometa

Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije
Autor
Hina
11.11.2025.
17:27

IFFHS od 1987. godine organizira izbor najboljih nogometaša u raznim kategorijama za njihove izvedbe od siječnja do prosinca

Hrvatski treneri Krunoslav Jurčić i Zlatko Dalić kandidati su za nagrade Međunarodne federacija za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS) u 2025. godini, izvijestila je ta organizacija iz svog sjedišta u Zurichu. IFFHS od 1987. godine organizira izbor najboljih nogometaša u raznim kategorijama za njihove izvedbe od siječnja do prosinca. 

Jurčić se tako nalazi u kategoriji za najboljeg klupskog trenera na svijetu u 2025. nakon što je s egipatskim Pyramidesom osvojio afričku Ligu prvaka i Superkup. Konkurira mu 19 trenera poput Luisa Enriquea koji je s PSG-om osvojio europsku Ligu prvaka i Hansija Flicka koji je s Barcelonom došao do pehara španjolske lige.

Lani je tu nagradu osvojio Carlo Ancelotti nakon osvajanja Lige prvaka s Real Madridom. Hrvatski izbornik Dalić nalazi se među kandidatima za najboljeg trenera nacionalnih reprezentacija. Među 25 konkurenata je i Tony Popovic, izbornik Australije hrvatskog porijekla.

Prošle godine je tu nagradu primio španjolski izbornik Luis de la Fuente nakon osvajanja Europskog prvenstva. Pobjednici će biti objavljeni nakon 10. prosinca odlukom međunarodnog žirija sastavljenog od članova IFFHS-a (sportskih novinara i nogometnih stručnjaka) iz 120 zemalja sa svih kontinenata.

IFFHS-a se bavi kronološkim dokumentiranjem svjetskih nogometnih rezultata i podataka. Objavljuje statističke podatke kako bi se utvrdila rang-lista ekipa, liga, trenera, igrača i sudaca.

Krunoslav Jurčić nogomet hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

Kupnja