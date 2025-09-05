Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Ismael Bennacer

Megapojačanje Dinama! Dolazi igrač Milana svjetskog glasa, veliki posao je zaključen

VL
Autor
vecernji.hr
05.09.2025.
u 08:10

"Njegov dolazak predstavlja veliko pojačanje za naš klub i značajan korak u jačanju momčadi za nadolazeće izazove. Dobro nam došao Ismael", napisali su iz Dinama

Dinamo je u petak ujutro službeno objavio dovođenje alžirskog repreznetativca Ismaela Bennacera na jednogodišnju posudbu. Plavi su ovoga ljeta obavili gomilu važnih transfera i potpuno obnovili momčad, ali potpis igrača Milana velik je uspjeh zagrebačkog kluba i s pravom se mogu nadati da će biti značajan adut u tijeku sezone.

"S velikim zadovoljstvom objavljujemo da će alžirski reprezentativac i veznjak AC Milana Ismael Bennacer pojačati GNK Dinamo! Dinamo i AC Milan postigli su dogovor o jednogodišnjoj posudbi s opcijom otkupa ugovora. Bennacer dolazi u Zagreb, gdje će obaviti liječničke preglede prije službenog potpisa ugovora.

FOTO Pogledajte kako izgleda trening New England Patriotsa
ITA, Serie A, AC Milan vs Cagliari Calcio
1/17

Ismael Bennacer je etablirani veznjak s bogatim iskustvom igranja u jednoj od najjačih liga svijeta. U dresu Milana upisao je 137 nastupa u Serie A i europskim natjecanjima, a na Afrika Cup of Nations 2019. godine bio je proglašen najboljim igračem nakon čega iz Empolija prelazi u Milan. S AC Milanom osvojio je talijansko prvenstvo u sezoni 2021./2022. i igrao polufinale Lige prvaka nakon što su zahvaljujući njegovom pogotku Rossoneri izbacili Napoli u četvrtinifinalu.

Na posudbi u Marseilleu odigrao je pola sezone gdje je bio jedan od najboljih igrača francuskog prvenstva. Njegov dolazak predstavlja veliko pojačanje za naš klub i značajan korak u jačanju momčadi za nadolazeće izazove. Dobro nam došao Ismael!"

Pobuna dijela Dinamovih navijača, jedna odluka ih je izludila: 'Upravi palac dolje. Ovo je sramota'
Avatar Castro
Castro
08:24 05.09.2025.

Odlicno....puno srece.

BI
billynik
08:18 05.09.2025.

Da je lik takva zvijezda koga vraga bi dolazio u Dinamo?

