Megapojačanje Dinama! Dolazi igrač Milana svjetskog glasa, veliki posao je zaključen

Dinamo je u petak ujutro službeno objavio dovođenje alžirskog repreznetativca Ismaela Bennacera na jednogodišnju posudbu. Plavi su ovoga ljeta obavili gomilu važnih transfera i potpuno obnovili momčad, ali potpis igrača Milana velik je uspjeh zagrebačkog kluba i s pravom se mogu nadati da će biti značajan adut u tijeku sezone.

"S velikim zadovoljstvom objavljujemo da će alžirski reprezentativac i veznjak AC Milana Ismael Bennacer pojačati GNK Dinamo! Dinamo i AC Milan postigli su dogovor o jednogodišnjoj posudbi s opcijom otkupa ugovora. Bennacer dolazi u Zagreb, gdje će obaviti liječničke preglede prije službenog potpisa ugovora.

Ismael Bennacer je etablirani veznjak s bogatim iskustvom igranja u jednoj od najjačih liga svijeta. U dresu Milana upisao je 137 nastupa u Serie A i europskim natjecanjima, a na Afrika Cup of Nations 2019. godine bio je proglašen najboljim igračem nakon čega iz Empolija prelazi u Milan. S AC Milanom osvojio je talijansko prvenstvo u sezoni 2021./2022. i igrao polufinale Lige prvaka nakon što su zahvaljujući njegovom pogotku Rossoneri izbacili Napoli u četvrtinifinalu.

Na posudbi u Marseilleu odigrao je pola sezone gdje je bio jedan od najboljih igrača francuskog prvenstva. Njegov dolazak predstavlja veliko pojačanje za naš klub i značajan korak u jačanju momčadi za nadolazeće izazove. Dobro nam došao Ismael!"