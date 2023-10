Zekić: Ovakve utakmice su pune zamki, nema više 'lako ćemo'

Hajduk je ove sezone krenuo u lov na sve ili ništa, po hodnicima Poljuda priča se kako su prvenstvo i kup imperativ. Rabuzinovo sunce osvojili su Splićani prošle sezone, a u svojim ga vitrinama žele i ove. No, prvo moraju riješiti nekoliko prepreka, a prva je u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa u kojemu danas od 14 sati idu u goste Jadranu Luka Ploče.

Novi-stari trener Mislav Karoglan debi je imao u prvenstvenoj 1:0 pobjedi protiv Slaven Belupa, a nove pobjede tražit će na stadionu Jadranovo u Pločama. Protivnik Hajduka je klub koji se natječe u Drugoj nogometnoj ligi, a trenira ga bivši igrač i trener Hajduka Mišo Krstičević.

Ispit u kupu ima još nekoliko prvoligaša, danas se od 14 sati sastaju Rudeš i Slaven Belupo, dva protivnika koja se sjajno poznaju iz ligaškog natjecanja. Posljednju utakmicu dana, od 17.30 sati igraju Karlovac i Osijek.

– Sve je jasno, iako je ovo utakmica puna zamki. Jednostavno, kad igraš protiv momčadi iz nižeg ranga natjecanja, obveza je proći jer bi sve drugo bila blamaža, da ne upotrijebim i neku goru riječ. Stoga moramo biti spremni, izabrati pravih jedanaest koji će kvalitetno odraditi zadaću i odigrati susret s pravom energijom, kvalitetno i pametno. Bit će sigurno nekih rotacija u sastavu, uostalom sve su to igrači Osijeka, svi misle da trebaju igrati i da su najbolji, no to trebaju pokazati, ne pričom, nego na terenu – rekao je u najavi susreta novi trener slavonske momčadi Zoran Zekić, koji je dobro skautirao protivnika. Na protivničkoj klupi bit će mu Igor Pamić koji je nekada bio centarfor osječke momčadi i prvi strijelac u sezoni 1995./96.

– Dobro poznajem Igora, bili smo nekad i suigrači, prije 30-ak godina. Kao trener je pragmatičan i taktički dobar, zna zatvoriti prilaze svojim vratima, a ima i neke dosta brze igrače prema naprijed i na to moramo biti spremni. Dakle, ne smijemo shvatiti ovu utakmicu u smislu "lako ćemo", toga već odavno nema. Suparnik će biti itekako motiviran i moramo odgovoriti na pravi način.

Na blagdan Svih svetih, 1. studenoga, igraju se još dvije utakmice osmine finala Kupa. Najprije će od 14 sati snage odmjeriti Oriolik i Dinamo . Hrvatskog prvaka u posljednje vrijeme trese neka kriza, što u prvenstvu što u Europi, no u kup susret dolazi nakon prvenstvene 2:1 pobjede nad Lokomotivom. U posljednjem susretu dana, od 16.30 sati, sastaju se Gorica i Radnik iz Križevaca.

