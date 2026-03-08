Dragulj vatrenih postaje drugi najskuplji Hrvat u povijesti?! Svjetski gigant želi platiti bogatstvo

HSV je na gostovanju pobijedio Wolfsburg s 2:1 u 25. kolu Bundeslige, a junak pobjede hamburškog kluba bio je Luka Vušković, 19-godišnji stoper koji je izborio oba penala za svoju momčad te zabio iz prvog. Osim što je bio izravno uključen u golove gostiju, Vušković je bio sjajan i u ostalim segmentima igre, što pokazuje gotovo savršena ocjena 9.6 prema Sofascoreu.

Stručnjaci za statistiku ističu brojne pothvate koje je Vušković ostvario na ovoj utakmici. Ove sezone je na samo dvije utakmice Bundeslige igrač pobijedio u svim duelima u koje je ušao ako uzmemo u obzir da je bio u barem 10 dvoboja. Oba puta to je uspio Vušković. Protiv Hoffenheima je duele imao 10/10, a protiv Wolfsburga 13/13.

Iako ima tek 19 godina, Vušković je ove sezone jedan od najboljih igrača Bundeslige. Došao je na posudbu iz Tottenhama, a današnji nastup bio mu je 24. u svim natjecanjima. Osim obrambenim reakcijama, impresionirao je i atraktivnim golovima. Sjajni nastupi donijeli su mu tri nagrade za najboljeg mladog igrača mjeseca u njemačkom prvenstvu.

Katalonski Sport navodi kako je Barcelona najviše zainteresirana za Vuškovića, a njemački insajder Florian Plettenberg prije dva dana objavio je da je stupila u kontakt s Vuškovićem. O tome pod naslovom "Pini Zahavi ne poriče Barcin interes za Vuškovića" piše katalonski Mundo Deportivo i dodaje: "Vuškovićev agent Pini Zahavi održava bliske odnose s Barceloninim predsjednikom Joanom Laportom.

U tekstu dalje piše kako bi ga Tottenham prodao za 60 milijuna eura, čime bi Vušković postao drugi najskuplji Hrvat iza Joška Gvardiola kojeg je Manchester City platio astronomskih 90 milijuna eura.