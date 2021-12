Zbog širenja zaraze NHL produljila zimski odmor za još jedan dan

Sjevernoamerička hokejaška liga (NHL) je produljila odmor za još jedan dan zbog sve većeg broja zaraženih koronavirusom u momčadima koji ju njoj sudjeluju.

Liga je u petak navečer objavila da je 14 utakmica prvobitno zakazanih za ponedjeljak odgođeno, a da će se prvenstvo nastaviti u utorak, 28. prosinca.

Prvobitna praznična stanka trebala je trajati od 24. do 26. prosinca, ali s obzirom na to da je nekoliko momčadi u izolaciji zbog izbijanja COVIDa-19 ovog mjeseca, liga i Udruga NHL igrača složili su se da odmor počne dva dana ranije. Sada je odlučeno da će stanka u cijeloj ligi biti ​​šest dana od 22. do 27. prosinca.

- Liga je planirala nastaviti svoj raspored 27. prosinca, ali kako bi se omogućila adekvatna prilika za analizu rezultata testiranja u cijeloj ligi i procjenu spremnosti klubova za igru, ciljni datum za nastavak igre bit će pomaknut za još jedan dan - stoji u priopćenju NHL-a u petak.

- Ekipe će se vratiti treninzima 26. prosinca i očekuje se da će Liga dostaviti ažurirane informacije o svojim planovima za nastavak prvenstva ​​do kraja dana u nedjelju.

U utorak su na rasporedu četiri utakmice NHL-a: Montreal gostuje u Tampa Bayu, Columbus u Chicagu, Vegas u Los Angelesu i Arizona u San Joseu, a 11 utakmica bi se trebalo igrati u srijedu.