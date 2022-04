Zašto Mou više nije poseban? Dosadan je, svi su krivi osim njega, ne tone s brodom!

Nakon što su odigrane sve četiri prve utakmice četvrtfinala Konferencijske lige, ponovno je u središtu pozornosti Jose Mourinho (59) i njegova Roma.

Norveški Bodø Glimt s 2:1 je bio bolji od Talijana i tako se opet pokazao kobnim za Romu. U natjecanju po skupinama pobijedio je doma 6:1, a sada ipak samo 2:1.

Mourinho je svugdje pronalazio krivca za poraz, osim u sebi. Golovi su mu bili ridikulozni, smetala mu je trava, a krivi su i suci...

- Dva gola smo dobili nakon prekida ili izgubljene lopte. I mi smo puno golova zabili nakon prekida, ali to su situacije kad je lijepo zabiti, a nije baš tako dobro primiti. Međutim, prvi gol je bio ridikulozan... Da budem iskren, najviše me brine ozljeda Mancinija. To je veliki problem, a uzrokovala ga je umjetna trava... Nadam kako ćemo u uzvratu imati i bolje suce. I ovaj put, u četvrtak, suđenje opet nije bilo na razini. Prekidani smo u akcijama s izmišljenim zaleđima - rekao je portugalski stručnjak koji odavno nije ni sjena onog trenera kakav je nekoć bio.

Foto: Reuters/Pixsell

Sam je sebe prozvao - Posebnim - prijetio je da će postati najveći menadžer ikada, a odavno nije 'The Special One'.

Da, čovjek je to koji je prvi u povijesti tri kluba osvojio Ligu prvaka, čovjek je to koji je devet godina bio neporažen u domaćim ligaškim utakmicama, ali sada više ne radi velike i posebne stvari. Od igranja u Ligi prvaka, pao je na igranje u Konferencijskoj ligi!

Po mnogima, nekoliko je čimbenika zašto Mourinho više nije poseban.

1. Zastarjelo razmišljanje

Mnogi nogometni stručnjaci i analitičari vide njegov stil nogometa kao zastarjeo, pripada početku 2000-ih, a ne ovom dobu. Njegov nogomet blijedi u usporedbi s njegovom osobnošću. Mnogi su ga tijekom karijere optuživali da igra obrambeni, dosadan nogomet kako bi postigao rezultate.



2. Karakter

Mourinhov odnos s igračima, drugim trenerima i sucima često je zategnut. Portugalac je obično uvijek razočaran u svoje igrače, okrivljuje druge za neuspjehe, sve više pažnje posvećuje kritiziranju. Manje je povezan s novom generacijom igrača koji ne odgovaraju njegovoj volji.



Foto: Reuters/Pixsell



3. Ne ostavlja naslijeđe

Problem s njim je što nikada ne ostaje u velikom klubu duže od tri sezone. U Chelseaju je bio od 2004. do 2007. pa u drugom navratu od 2013. do 2015. U Interu je bio od 2008. do 2010. U Real Madridu je bio od 2010. do 2013., u Manchester Unitedu od 2016. do 2018., u Tottenhamu od 2019. do 2021.... svi se pitamo dokad će biti u Romi... Nekako smo dojma da on nije kapetan koji tone s brodom. Samo napusti posadu i ide na drugi brod.

Sada se mnogi nakon ovoga pitaju je li on uistinu poseban? Možda on misli da jest, ali izgleda da više nije.

S Romom ima ugovor do 2024. godine i trenutačno drži peto mjesto u Serie A, ima pet bodova manje od četvrtog Juventusa, a u Konferencijskoj ligi čeka uzvrat protiv Norvežana sljedeći tjedan (14. travnja, 21 sat).