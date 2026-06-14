FIFA odlučila, evo tko će suditi susret Hrvatske i Engleske: Vatreni s njim imaju stopostotan učinak

Hrvatska nogometna reprezentacija svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igra u srijedu 17. lipnja od 22 sata po hrvatskom vremenu u Dallasu. Protivnik izabranicima Zlatka Dalića bit će Engleska, a tri dana prije same utakmice stigla je i informacija tko će biti glavni sudac na jednoj od najičekivanijih utakmica prvog kruga Mundijala.

Ta čas pripala je Clementu Turpinu, 43-godišnjem Francuzu. Riječ je o jednom od najboljih europskih sudaca koji ima pregršt iskustava na velikim natjecanjima. Kruna karijera bila mu je finale Lige prvaka 2022. između Liverpoola i Real Madrida na Stade de Franceu što je jedna od najvećih utakmica u karijeri svakog suca. POmoćni suci bit će njegovi sunarodnjaci Nicolas Danos i Benjamin Pages, dok će funkciju ćetvrtog suca odrađivati Meksikanka Katia Garcia.

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Ovo bi mogao biti i dobar znak za vatrene budući da im je Turpin sudio četiri puta, a Hrvatska je pobijedila u svakoj od tih utakmica. 2015. svladali smo Rusiju s 3:1 u prijateljskoj utakmici, četiri godine kasnije vatreni su vladali Slovačku s 3:1 u kvalifikacijama za Euro 2020. 2021. Slovenija je pala s 3:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru, a Armenija s 1:0 u kvalifikacijama za Euro 2024.