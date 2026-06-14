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PREDIVNA GESTA

Portugalski reprezentativci odat će počast tragično preminulom suigraču: Nosit će poseban detalj

International Friendly - Portugal v Chile
RODRIGO ANTUNES/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
14.06.2026.
u 13:44

Počast Joti odao je i izbornik Roberto Martinez uz pomoć tamošnjeg nogometnog saveza. Portugal je svoju listu igrača za ovo prvenstvo predstavio pod krilatom '26+1'

Prošlo je gotovo godinu dana od tragične smrti portugalskog nogometaša Dioga Jote. On i njegov brat Andre Silva poginuli su u prometnoj nesreći u Španjolskoj, a njihova smrt potresla je nogometni svijet. Mnogi navijači i bivši suigrači još uvijek žale za njima. Isto je s Jotinim suigračima iz nacionalne vrste koje će mu na Svjetskom prvenstvu na poseban način odati počast.

Portugalska reprezentacija nosit će posebne narukvice u njegovu čast tijekom svojih nastupa na Mundijalu. Prvi puta na ruke će ih staviti u utakmici protiv DR Konga u srijedu 17. lipnja od 19 sati po srednjoeuropskom vremenu. Ideja o narukvicama došla je od portugalskog premijera Luisa Montenegra:

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- Priča o ovim narukvicama nastala je na prijemu kod premijera koji nam ih je darovao. Potrudili su se da budu napravljene tako da ih možemo nositi na terenu, odnosno da imaju odgovarajuća materijalna svojstva kako bismo ih smjeli imati na sebi tijekom igre - objasnio je vezni igrač i zvijezda PSG-a Vitinha.

Počast Joti odao je i izbornik Roberto Martinez uz pomoć tamošnjeg nogometnog saveza. Portugal je svoju listu igrača za ovo prvenstvo predstavio pod krilatom '26+1'. Martinez je imenovao 26 igrača na koje računa na ovom Mundijalu, a uz njihova imena našlo se i Jotino.
Ključne riječi
narukvice SP 2026. Portugalska nogometna reprezentacija smrt Diogo Jota

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