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REAKCIJE NAKON SUSRETA

Srušio Tursku pa poručio: Omalovažavali su nas, to nam je dodatna motivacija

FIFA World Cup 2026 - Group D - Australia v Turkey
Foto: Simon Fearn/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
14.06.2026.
u 11:51

"Ovo je ostvarenje sna, osjećaj je nevjerojatan. Momčad je izuzetno naporno radila do samog kraja i imala je razlog za slavlje nakon posljednjeg zvižduka. Turci su nas omalovažavali uoči utakmice. Bila je to dodatna motivacija jer ne volimo kada ljudi loše govore o nama, jer smo sjajna momčad."

U dvoboju 1. kola D skupine Svjetskoga nogometnoga prvenstva u Vancouveru je Australija pobijedila Tursku s 2-0 (1-0). 

Australci su poveli pogotkom Nestory Irankunde u 27. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Connor Metcalfe (75). 

U drugoj utakmici skupine SAD je s 4-1 slavio protiv Paragvaja

Nestory Irankunda, strijelac gola za Australiju je izjavio: 

"Ovo je ostvarenje sna, osjećaj je nevjerojatan. Momčad je izuzetno naporno radila do samog kraja i imala je razlog za slavlje nakon posljednjeg zvižduka. Turci su nas omalovažavali uoči utakmice. Bila je to dodatna motivacija jer ne volimo kada ljudi loše govore o nama, jer smo sjajna momčad. Naravno, imali su više lopte, ali tko je zabio? Mi smo zabili golove i pokazali da možemo igrati nogomet.“

Turski izbornik Vincenzo Montella je dodao:

"Imali smo puno više lopte i stvorili toliko prilika, ali nismo ih mogli iskoristiti. Takav je nogomet. Vrlo dobro su se branili; bilo je teško ući u njihov kazneni prostor. Briljantno su igrali kontranapade – to je njihova najveća snaga. Rezultat je razočaravajući, ali imamo vremena da ga ostavimo iza sebe. Ostajem optimističan“.

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Ključne riječi
SP 2026. Australija reprezentacija

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