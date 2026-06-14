VIDEO Lijepa novinarka pitala legendu o kiksu Brazila. On je 'poklopio', snimka se dijeli na internetu

Nogometaši Brazila i Maroka odigrali su kvalitetnu i uzbudljivu utakmicu prvog kola skupine C na Svjetskom prvenstvu, pogotovo u prvom poluvremenu, a sve je okončano remijem 1-1 (1-1). Oba su pogotka postignuta u iznimno energičnih prvih 45 minuta. Poveo je Maroko u 21. minuti nakon lijepe akcije i gola Ismaela Saibarija, dok je izjednačio Vinicius Junior u 32. minuti.

Brazilska CazeTV pratila je ovaj susret, a novinarka Fernanda Gentil pitala je legendarnog Romarija je li ovaj kiks njihove reprezentacije ravan porazu.

Ao vivo, a Fernanda Gentil sugeriu que esse empate foi derrota



Aí o Romário manda na lata: “quem não conhece muito de futebol, tem esse pensamento que você tem”



HAHAHAHAHAHAHA não foi em campo mas já é a maior bicuda da Copa 😂😂😂 pic.twitter.com/mWiRsQMERS — Paulo (@pauloap) June 14, 2026

- Gledaj, Fernanda, stvar je ovakva. Tko se ne razumije puno u nogomet, razmišljat će kao ti o remiju u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva protiv Maroka - odgovorio je Romario.

Odgovor Romarija izazvao je puno interesa i komentara na društvenim mrežama pa se video dosta dijeli na internetu.