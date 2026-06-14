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'GLEDAJ, FERNANDA'

VIDEO Lijepa novinarka pitala legendu o kiksu Brazila. On je 'poklopio', snimka se dijeli na internetu

Romario
Printscreen
VL
Autor
Vecernji.hr
14.06.2026.
u 11:01

- Gledaj, Fernanda, stvar je ovakva. Tko se ne razumije puno u nogomet, razmišljat će kao ti o remiju u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva protiv Maroka - odgovorio je Romario.

Nogometaši Brazila i Maroka odigrali su kvalitetnu i uzbudljivu utakmicu prvog kola skupine C na Svjetskom prvenstvu, pogotovo u prvom poluvremenu, a sve je okončano remijem 1-1 (1-1). Oba su pogotka postignuta u iznimno energičnih prvih 45 minuta. Poveo je Maroko u 21. minuti nakon lijepe akcije i gola Ismaela Saibarija, dok je izjednačio Vinicius Junior u 32. minuti.

Brazilska CazeTV pratila je ovaj susret, a novinarka Fernanda Gentil pitala je legendarnog Romarija je li ovaj kiks njihove reprezentacije ravan porazu. 

- Gledaj, Fernanda, stvar je ovakva. Tko se ne razumije puno u nogomet, razmišljat će kao ti o remiju u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva protiv Maroka - odgovorio je Romario.

Odgovor Romarija izazvao je puno interesa i komentara na društvenim mrežama pa se video dosta dijeli na internetu.

 
Ključne riječi
Brazil reprezentacija Romario

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