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Poslušajte pjesmu koju su Hrvati iz Južne Amerike snimili za vatrene: 'Od Jadrana do Anda, jedna nas je priča ujedinila'

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
14.06.2026.
u 11:32

U Boliviji živi oko 5.000 Hrvata i njihovih potomaka koji su počeli dolaziti ondje krajem 19. stoljeća, a nastavili tijekom 20. zbog gospodarskih i političkih razloga

Hrvatska zajednica u Boliviji objavila je emotivan videospot s pjesmom "Hrvatska, iz Bolivije ti pjevamo" (Croacia, desde Bolivia te cantamos) kojim daje podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu.

"Iz Bolivije ti pjevamo, Hrvatska u srcu mom, iz Bolivije te bodrimo, Vatreni šampion", odjekuje Cochabambom, Santa Cruzom, La Pazom i drugim gradovima te južnoameričke zemlje.

"Idemo, idemo, srce od vatre i strasti", pjevaju tamošnji Hrvati dok se reprezentacija priprema za prvi nastup protiv Engleske u srijedu.

Autor pjesme u ritmu bolivijskog caporala, odnosno tamošnjeg folklornog plesa, je Ivo Eterović Peredo. Po profesiji je liječnik traumatolog, a pjesnik iz ljubavi i hobija.

Raspukla se zastava

„Pjesma 'Croacia, desde Bolivia te cantamos' nastala je iz ponosa na moje pretke", rekao je taj sin hrvatskog doseljenika s obale Jadrana za portal La Voz de Croacia.

U Boliviji živi oko 5.000 Hrvata i njihovih potomaka koji su počeli dolaziti ondje krajem 19. stoljeća, a nastavili tijekom 20. zbog gospodarskih i političkih razloga.

Eterović Peredo, koji je radio kao glavni liječnik Bolivijskog nogometnog saveza, prati nastupe hrvatske reprezentacije.

"Pomno sam pratio posljednja tri svjetska prvenstva na kojima je nastupala Hrvatska", rekao je.

"Kao zanimljivost koja me nadahnula, mogu reći da sam se nalazio na jednom kongresu u Kolumbiji i gledao utakmicu između Hrvatske i Argentine (2018.). U dvorani je bilo mnogo Argentinaca koji su navijali i pjevali. Ja sam sjedio sam za drugim stolom i gledao kako Hrvatska pobjeđuje te slavio njezine golove. Hrvatska je pobijedila u toj utakmici (3-0), a to me sada potaknulo da napišem ovu pjesmu", ispričao je.

"Od Jadrana do Anda, jedna nas je priča ujedinila", odjekuje stih pjesme u videu koji se širi društvenim mrežama.

Bolivija se nije plasirala na Svjetsko prvenstvo, a Eterović Peredo je u toj zemlji poznat kao borac za pravo njene reprezentacije da igra međunarodne utakmice na velikim nadmorskim visinama, čemu su se protivili velikani poput Argentine i Brazila. 

"Tijekom svog mandata morao sam braniti pravo Bolivije da igra nogometne utakmice na velikim nadmorskim visinama. Zbog toga sam napisao dvije knjige: 'Sportska nepravda: zabrana igranja na visini' i 'Fizilogija geografske raznolikosti u Boliviji'", rekao je liječnik hrvatskih korijena.

Ključne riječi
Hrvati u dijaspori SP 2026. pjesma Bolivija hrvatska nogometna reprezentacija

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