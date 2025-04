Zaradio ogroman novac, angažirao Severinu, a svi ostali u čudu kad su vidjeli što vozi

U najnovijoj epizodi emisije "Pass the Rock", NBA liga objavila je prilog o košarkašu Lakersa Luki Dončiću koji odmalena voli automobile. U prilogu je istaknuo kako trenutačno vozi Brabus Rocket, jedan od samo 25 takvih automobila na svijetu, te da mu je upravo taj model najdraži.

"Ovo je Brabus Rocket, na svijetu ih ima samo 25. Definitivno moj najdraži automobil - ima tisuću konjskih snaga, tako da je iznimno snažan, a sviđa mi se i njegov izgled, osobito unutrašnjost s crvenim detaljima. Uživam ga voziti, pogotovo kad vidim zelenilo oko sebe. Sve u svemu, to je automobil u kojem se može stvarno uživati u vožnji", istaknuo je Dončić, a video je privukao brojne komentare čitatelja.

Također je otkrio kako je njegov prvi automobil bio legendarni fićo te da posebno voli starije automobile koji za njega imaju sentimentalnu vrijednost.

"Otkako sam bio dijete, najprije su me zanimale košarka i automobili. Igrao sam se autićima, a kasnije i brojnim računalnim igrama s autima. Moj prvi automobil bio je fićo – to je stari jugoslavenski automobil, vrlo malen, ali izuzetno popularan u bivšoj Jugoslaviji. Volim stare automobile – imam dva u garaži koja su jako stara, ali izgledaju odlično. To su za mene posebni automobili", dodao je košarkaš Lakersa.

Inače, Dončić je "pun kao brod" budući da je potpisao ugovor s Dallasom (koji ga je kasnije poslao u Lakerse) koji mu je garantirao oko 200 milijuna eura.

"Ne znam što ću s tolikim novcem", rekao je tada Dončić. Dan nakon potpisa, Luka je sve odlučio proslaviti na poseban, spektakularan način. Za to je unajmio hrvatsku pjevačicu Severinu, a vjerojatno je i za nju morao dati lijep iznos budući da je ona jedna od najvećih zvijezda s ovih prostora. Severina je napravila pravi show na Dončićevoj zabavi, a snimkama se pohvalila Ursa Knap Okretič, jedna od djevojaka koje su bile na zabavi.