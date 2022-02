Žalgiris poziva euroligaše na bojkot ruskih klubova

Predvođeni slovenskim stručnjakom Jurom Zdovcom, košarkaši Žalgirisa nadigrali su Real Madrid ostavivši slavnog gosta ispod 50 koševa (68:47). Tako je posljednjeplasirana momčad ovosezonskog izdanja Eurolige razbila ozbiljnog kandidata za naslov kojemu je ovo treći poraz u nizu.

Ono što je možda i snažnija poruka od ove koju su s parketa poslali njegovi igrači, iz ureda litavskog kluba stigao je prijedlog da svi euroligaški klubovi bojkotiraju utakmice protiv ruskih euroligaša. I to ne samo onih koje se igraju na teritoriju Rusije, zemlje koja je pokrenula invaziju na susjednu Ukrajinu.

Kako god drugi odlučili, u litavskom prvaku su odlučili da neće otputovati na svoja ruska gostovanja, 25. ožujka u Moskvi (CSKA) i 8. travnja u Sankt Peterburgu (Zenit).

- Mi smo ti koji smo inicirali razgovore s vodstvom Eurolige oko situacije. Premda će se o tome raspravljati u petak popodne, mi smo odlučili da je to odveć spora reakcija i mi smo svoju odluku donijeli. Pričat ćemo s klubovima iz Zapadne Europe i predložiti im da svi klubovi bojkotiraju sve mečeve s ruskim klubovima i to ne samo one koje se igraju u Rusiji - kazao je generalni menadžer Žalgirisa Paulius Motiejunas.

No, nije samo Žalgiris pokrenuo inicijativu bojkota već je na to pozvao i Litavski košarkaški savez koji traži od svojih klubova da raskinu sve sportske kontakte sa ruskim i bjeloruskim sportskim subjektima u bliskoj budućnosti.

Istim putem krenuo je i Latvijski košarkaški savez dok je estonski Kalev donio odluku o istupanju iz VTB-a, regionalne lige koju čine klubovi iz Rusije, Bjelorusije, Kazahstana i Poljske.

Čini se da je i Euroliga pribjegla sankcijama kada nije dozvolila da ruski klubovi igraju svoje utakmice 27. kola. Barcelona tako uopće nije otputovala u Sankt Peterburg, na dvoboj sa Zenitom, a na dan predviđen za odigravanje otkazano je gostovanje Unicsa kod Baskonije odnosno CSKA kod Bayerna između ostalog i zbog toga što je njemačka televizija odbila prenositi tu utakmicu.