Zakić o razlazu s Osijekom: 'Ti ljudi su za mene ništa. Nisu vrijedni spomena niti će ih se itko sjećati'

Hrvatski trener Zoran Zekić trenutno je sa FK Sarajevom na trećemu mjestu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Klub je još uvijek neporažen u aktualnoj sezoni sa sedam pobjeda i tri remija te gol razlikom 25:9. Na ljestvici vodi Zrinjski iz Mostara s 28 bodova, a na drugom su aktualni prvaci Borac iz Banja Luke s 25. Dakle, tek bodom više od kluba kojeg vodi hrvatski strateg.

Zekić je u Sarajevo dospio prošloga ljeta nakon što se oprostio od Osijeka. O brojim temama svoje karijere govorio je u podcastu (IN)Direkt, a otkrio je kako je izgledao njegov rastanak s Osijekom kojeg je vodio u dva navrata. Premda nije nikoga imenovao, naveo je kako se nije u dobrim odnosima oprostio od kluba.

"Ružan kraj. Desi mi se ružan kraj zapravo od ljudi koji danas-sutra neće imati ništa s Osijekom. To zapravo nema veze s NK Osijekom jer ovo trenutno, tko ga predstavlja i na koji način rade, to su ljudi koji će vrlo brzo biti zaboravljeni. Nemam tu nikakve emocije, bio sam tako miran, pretpostavio sam što se događa i u kojem to smjeru ide. Ti ljudi nisu vrijedni uopće da ih spominjem. Ne ja, vrlo brzo ih neće nitko spominjati u gradu Osijeku. Nemam im što zamjeriti jer su za mene ništa", kazao je trener.

Osijek trenutačno vodi predsjednik Ferenc Sakalj, a sportski direktor je Portugalac Jose Boto. On je u klub stigao tijekom siječnja ove godine, a s hrvatskim trenerom je surađivao svega pola godine. Na klupi je Zekića zamijenio Talijan Federico Coppitteli. Drugi Zekićev mandat na klupi Osijeka trajao je od listopada 2023. do svibnja 2024. godine. U tom je vremenu upisao 12 pobjeda, šest remija i devet poraza te osigurao kvalifikacije za Konferencijsku ligu.