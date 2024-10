Katalinić otkrio detalje odnosa s preminulom legendom: Nismo razgovarali sedam godina

Pokojni vratarski velikan Tonči Gabrić na poseban je način obilježio Hajdukovu povijest. Na Hajdukovoj stranici stoji kako u službenim utakmicama Gabrić ima 144 nastupa za bijele te kako je debitirao 22. studenoga 1987. godine u Mostaru, gdje je Hajduk izgubio od Veleža 1:3. U toj utakmici, odnosno od početka te sezone, bijele je s klupe vodio pokojni bugarski stručnjak Ivan Vucov, a trener vratara u stručnome stožeru bio je Ivan Katalinić.

Incident u Tuzli

Upravo uz Katalinićevo ime vezani su najviši vrhunci Gabrićeve karijere, u sezoni 1994./1995., kada je Hajduk dohvatio antologijski europski rezultat plasiravši se u četvrtfinale Lige prvaka. Uz tu eru Gabrićeve karijere vezane su dvije zanimljivosti: najprije, Gabrić je u Hajduk u ljeto 1994. godine došao iz kluba koji je upravo ispao iz Hrvatske lige, Pazinke, a Hajduk ga je uzeo na preporuku Ivana Katalinića, s kojim Gabrić sedam godina nije razgovarao!

Ivan Katalinić se u kratkom razgovoru za Večernjak prisjetio te neobične situacije. Najprije je opovrgnuo priču koja je tada objavljena, da je Gabrića susreo na masaži kod Hajdukova fizioterapeuta, pokojnog Sizgorea, i nagovorio Tončija na povratak na Poljud, a onda se vratio skroz do jeseni 1987. godine.

GALERIJA Kruže fotke novog stadiona Hajduka, navijači zgroženi: 'Ovo je kao torta na dječjem rođendanu'

– Igrali smo prvenstvenu utakmicu u Tuzli sa Slobodom, i naš prvi vratar bio je Zoran Varvodić, a Gabrić na klupi. U tom razdoblju bili smo u potrazi za vratarskim rješenjem za nadolazeću utakmicu Kupa pobjednika kupova, pa je trener Vucov u Tuzli želio dati priliku od početka drugog poluvremena i Gabriću – počeo je priču Katalinić, pa nastavio:

– Međutim, kako je u prvom poluvremenu rezultat bio 0:0, Gabrić mi je kazao da ne želi ući u igru. Mislio je valjda: "Zašto me uvodite kod 0:0, što ako primim gol...?" To sam prenio prvome treneru Vucovu i on je Gabrića zbog toga maknuo iz momčadi. Gabrić je tada mislio da sam mu to ja "skuhao", okrivio je mene i nije više želio sa mnom razgovarati. Komunikacija između nas bila je prekinuta sve do 1994. godine, kada se okolnim putem, preko Rijeke, PAOK-a i Pazinke, vratio u Hajduk.

Kako ste u ljeto 1994. izgladili stvar s Gabrićem i zašto ste uopće tada posegnuli za 33-godišnjim vratarom iz momčadi koja je ispala iz Prve HNL?

– Zato što nam je u tom trenutku, uoči kvalifikacija za Ligu prvaka, bio potreban iskusan vratar koji je već branio u Europi. Tada smo imali dvojicu manje iskusnih golmana, Slavicu i Mihačića, i tada sam – budući da nisam zlopamtilo – direktoru Buljanu kazao da je Tonči slobodan i da bismo ga trebali uzeti. Ipak je Tonči bio naše "dite", godinama je mislio da nezasluženo nije branio za Hajduk i smatrao sam kako je to prava prilika da mu se da šansa. Prije Tončija u 33. godini bio se vratio i Zoran Vulić. Tonči i ja tada smo se susreli tijekom treninga na Poljudu, on mi je prišao, pružio mi ruku, ja sam je prihvatio. Nastupili smo jedan prema drugome kao da se u prošlosti ništa loše nije dogodilo, onu situaciju uopće nismo spominjali. Tonči je bio sretan što se vratio u Hajduk – dodao je Katalinić.

Trener koji je Tončija Gabrića 1994. godine lansirao iz Pazinke u Hajduk bio je poznati Osječanin Stjepan Čordaš.

– Na žalost, ispali smo iz prvoligaškog društva jer smo u posljednjem kolu bili poraženi od zaprešićkog Inkera. Gabrić je u Pazinku došao iz PAOK-a, doveo ga je naš predsjednik bankar, a o Tončiju kao profesionalcu i kao čovjeku mogu reći samo sve najbolje. Za mene je on bio fenomen i puno nam je pomogao da uopće dospijemo u situaciju da se borimo za ostanak, kao i naš tadašnji igrač Igor Pamić. Bez Gabrića ne bismo dobili šansu za to, ali eto na kraju ipak nismo uspjeli – kazao je Čordaš.

Niz je briljantnih kadrova Gabrićeve golmanske karijere, od vremena RNK Splita i zeničkog Čelika do A reprezentacije i Hajduka. Primjerice, jeste li znali da je Tonči Gabrić jedini hrvatski vratar (a možda i europski) koji se može pohvaliti kako je obranio jedanaesterce dvojici svjetski poznatih pucača: Davoru Šukeru i Robertu Prosinečkom. Prvi događaj zbio se 19. kolovoza 1990. na Kantridi, kada je vratar Rijeke Gabrić u raspucavanju jedanaesteraca s Dinamom obranio čak tri šuta s bijele točke: Panadiću, Šukeru i Shali, pa je Rijeka slavila s 3:1.

Škorpion među vratnicama

Roberta Prosinečkog Gabrić je pak razoružao u derbiju Hajduk – Dinamo 1:0 odigranome 25. travnja 1999. godine u Splitu.

Posebno poglavlje Gabrićeve karijere bravure su u dresu Hajduka u sezoni 1994./1995., osobito u Ligi prvaka. Večernji list je 19. rujna 1994. donio naslov "Škorpion među vratnicama" posvećen fantastičnom Gabrićevom nastupu protiv Benfice u Ligi prvaka (0:0).

Nakon utakmice s Benficom, Dugoraćanin cijelu noć nije sklopio oka. Ležao je, vraćao film s utakmice. Što vam je stalno bilo pred očima, pitao je Gabrića novinar Večernjaka Frane Jelinčić.

– Prijatelji, rodbina, znanci i svi koji me na bilo koji način poznaju, ali prije svih Torcida. Izgubio sam za vrijeme utakmice više od tri kilograma. Prisjećajući se i analizirajući susret, uvijek se pitam jesam li sve učinio kako je trebalo – odgovorio je Gabrić.

Posljednji ispraćaj Tončija Gabrića bit će u četvrtak, 31. listopada, na groblju Lovrinac od 14.15 do 15 sati, a pogreb će se potom održati u mjestu Sitno Gornje. Komemoracija na Poljudu bit će istog dana u 12 sati.

VIDEO Šok u domaćem nogometu: Iznenada je preminuo legendarni hrvatski vratar Tonči Gabrić (63)