Zajec se oprostio od legende plavih: 'Nebeska momčad Dinama dobila je jako pojačanje'

Nogometnu javnost potresla je vijest kako je večeras, samo dan prije svog 83. rođendana, preminuo Rudolf Belin - jedan od najvećih nogometaša u povijesti Dinama. "Džentlmen u kopačkama" kako su ga zvali nosio je dres plavih čak 11 godina (1959.-1970.) te je bio jedan od ključnih igrača slavne generacije Dinama koja je 1967. osvojila Kup velesajamskih gradova.

Belin je ukupno za Modre odigrao 410 utakmica te postigao 74 pogotka. Bio je branič koji je igrati mogao i u veznom redu, a ostao je upamćen kao sjajan izvođač kaznenih i slobodnih udaraca. Bio je i reprezentativac Jugoslavije te je bivšu drđavu predstavljao na Europskom prvenstvu 1968. Ukupno je za Jugoslaviju odigrao 29 utakmica i postigao šest pogodaka.

Još jedna legenda Dinama, počasni predsjednik kluba Velimir Zajec, oprostila se od Belina emotivnom objavom na društvenim mrežama:

- Nebeska momčad Dinama dobila je jako pojačanje. Gore se od danas zna tko puca slobodnjake i penale. Rudač, počivao u miru i fala Ti na svemu! Obitelji, prijateljima i navijačima iskrena sućut! - napisao je Zajec.

Osim Kupa velesajamskih gradova, Belin je s Dinamom osvojio i tri jugoslavenska kupa. Nakon igračke karijere postao je trener te je u tri navrata vodio prvu momčad Dinama.