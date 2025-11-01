Dinamo je poljubila sreća! Ali sad se vidi zašto je doveden Bennacer, lopte dijeli kao Rudi Belin

Dinamo kao da je odlučio kopirati utakmicu s Rujevice, tamo je bio odličan u prvom poluvremenu, vodio i onda jedva preživio i uz pomoć sreće uzeo tri boda. I sad je u prvom dijelu bio jako dobar, zasluženo vodio, a onda u drugom nestao, ali srećom imao je Hoxhu koji je majstorski pogodio. Ne može se reći da je Dinamo odigrao poluvrijeme na vrhunskoj razini, da smo u Maksimiru gledali plavu rapsodiju, ali bilo je to puno bolje od onoga što su plavi pokazali u porazu od Vukovara gdje su bili ispod minimalne razine.



Očito je taj potres nešto pokrenuo u Maksimiru, bilo je razgovora na više razina. Iako su neki tvrdili da nikakvih kriznih sastanaka nije bilo, kapetan Josip Mišić prije utakmice znakovito je rekao da ozračje nakon Vukovara nije bilo dobro i da su nakon toga više sastančili negoli su trenirali. Valjda im je takav 'trening' u vom trenutku više trebao od rada s loptom. Jer igrači koji su nadigrali Fenerbahče, Maccabi, Hajduk u gostima, dobili četiri derbija sigurno nisu odjednom zaboravili igrati nogomet pa su onda onako jadno izgledali u Vinkovcima.