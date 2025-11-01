Dinamo kao da je odlučio kopirati utakmicu s Rujevice, tamo je bio odličan u prvom poluvremenu, vodio i onda jedva preživio i uz pomoć sreće uzeo tri boda. I sad je u prvom dijelu bio jako dobar, zasluženo vodio, a onda u drugom nestao, ali srećom imao je Hoxhu koji je majstorski pogodio. Ne može se reći da je Dinamo odigrao poluvrijeme na vrhunskoj razini, da smo u Maksimiru gledali plavu rapsodiju, ali bilo je to puno bolje od onoga što su plavi pokazali u porazu od Vukovara gdje su bili ispod minimalne razine.
Očito je taj potres nešto pokrenuo u Maksimiru, bilo je razgovora na više razina. Iako su neki tvrdili da nikakvih kriznih sastanaka nije bilo, kapetan Josip Mišić prije utakmice znakovito je rekao da ozračje nakon Vukovara nije bilo dobro i da su nakon toga više sastančili negoli su trenirali. Valjda im je takav 'trening' u vom trenutku više trebao od rada s loptom. Jer igrači koji su nadigrali Fenerbahče, Maccabi, Hajduk u gostima, dobili četiri derbija sigurno nisu odjednom zaboravili igrati nogomet pa su onda onako jadno izgledali u Vinkovcima.
Dinamo je poljubila sreća! Ali sad se vidi zašto je doveden Bennacer, lopte dijeli kao Rudi Belin
Očito je taj potres nešto pokrenuo u Maksimiru, bilo je razgovora na više razina. Iako su neki tvrdili da nikakvih kriznih sastanaka nije bilo, kapetan Josip Mišić prije utakmice znakovito je rekao da ozračje nakon Vukovara nije bilo dobro i da su nakon toga više sastančili negoli su trenirali
Komentara 10
Po čemu je Dinamo u prvom poluvremenu bio "jako dobar". Igrali su 30 minuta borbeno, ali bez ijedne smislene akcije, kamoli šanse. Poslije toga konfuzija na terenu i na klupi. Do kada će se Dinamova struka i poneki novinari zavaravati da je sve ružičasto? Koliko vidimo, sve momčadi u Dinamu već vide mušteriju.
Pajač je jača komedija. VAR isto tako. Ovo im ne bi promaklo u ligi prvaka prije 10 dana. Sad neće biti roktanja garant. O ćelavcu ne želim....
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Sreća? Pajač oprostio čisti crveni Mišiću, Hoxa gol koji više nikada neće dati, Nevistić koji branio kao što već dugo nije... Kovačević definitivno nije trener za Dinamo. Čim je Rijeka malo hrabrije krenula Dinama nije bilo na terenu, Kovačević apsolutna nula, ništa ne reagira, mehanička promjena poslije 60 minuta, s opet katastrofalnom pripremom 2. poluvremena... Ovo će biti opet izgubljena sezona ako se Kovačević ne makne. Potpuno nezaslužena pobjeda Dinama, Dinamo sve gori i gori.