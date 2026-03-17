Zagrebački drugoligaš je blizu plasmana u SuperSport HNL, ali već je odustao

Ovoga vikenda natjecanje u SuperSport NL-u nastavlja se utakmicama 23. kola, odnosno prvim kolom trećeg kruga prvenstva. Vodeći Rudeš ima 42 boda, drugoplasirane Sesvete 38 bodova, dakle – dva zagrebačka kluba u ovom trenutku u utrci su za proboj u najviši rang natjecanja.

A dogodi li se da jedan od ova dva kluba prvi presiječe drugoligašku ciljnu vrpcu i ostvari prvoligaški status, tada na površinu izbija ozbiljna infrastrukturna prepreka: niti jedan od njih, ni Rudeš, ni Sesvete, nemaju uvjete za prvoligaški nogomet na svom stadionu, i – poput Vukovara ove sezone – moraju na tuđi, zamjenski stadion.

U tom smislu u drugom rangu natjecanja već je na djelu svojevrsna klimava regularnost natjecanja: naime, već se zna kako će Sesvete – uđu li u prvu ligu – od nje odustati. Naprosto zato što je u Zagrebu ne bi imale gdje igrati.

Kao što je poznato, u Maksimiru nastupaju Dinamo i Lokomotiva, u Zaprešiću će od sljedeće sezone igrati domaći Inker, Dinamo II i Kustošija (ako uđe u viši rang), a u Velikoj Gorici – Gorica i potencijalni novi prvoligaš Rudeš. Rudeš kojemu za licenciju za najviši rang nedostaju samo reflektori. Taj klub pretendira na stare reflektore iz Kranjčevićeve, oni koji već mjesecima trunu na Hipodromu, ali tu postoji imovinsko-pravna zapreka...

Tako dolazimo do apsurdne situacije; da će grad Zagreb do kraja godine dobiti novi, luksuzni stadion u Kranjčevićevoj, ali da time ni izbliza neće biti riješeni infrastrukturni problemi zagrebačkih klubova. Apsurd je još veći u činjenici kako u Sesvetama već godinama postoji projekt novoga stadiona, koji čak ima i građevinsku dozvolu, ali se nikad nije pomaknuo s mrtve točke.

No, nisu samo potencijalni prvoligaši suočeni s ovim rebusom. Naime, još uvijek se ne zna (ili samo nije komunicirano) gdje će od proljeća 2027. godine – ako počne rušenje stadiona u Maksimiru – nastupati i trenirati Dinamove mlađe kategorije. Hoće li dobiti novi kamp? Ako da – kada i gdje? Jer – vrijeme curi. Ako ne, znači li to da će se odgoditi početak rušenja Maksimira? Pitanja je mnogo, odgovora premalo. Kao i – nogometnih arena u Zagrebu.