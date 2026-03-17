Mladi nogometaš preminuo nekoliko dana nakon 22. rođendana, oglasili se savez i predsjednik

Tužna vijest stiže iz meksičkog nogometa, bivši vratar Deportivo Toluca Pablo Jurado Serafin preminuo u 23. godini života. Njegova iznenadna smrt potresla je Ligu MX i klub u kojem je prošao omladinsku školu nakon dolaska 2019. godine.

Serafin je od ljeta 2024. bio u potrazi za novim klubom nakon što je napustio Tolucu, a vijest o njegovoj smrti potvrđena je svega nekoliko dana nakon njegova 22. rođendana. Deportivo Toluca oglasio se emotivnim priopćenjem:

"U Deportivo Toluci s dubokim žaljenjem primili smo vijest o smrti Pabla Jurada Serafina, bivšeg vratara našeg kluba. Njegovoj obitelji i prijateljima izražavamo iskrenu sućut."

Tijekom razvoja u klubu Serafin je bio važan dio omladinskog pogona, a nastupao je za uzraste do 17, 20 i 23 godine. Jedno vrijeme proveo je i u klubu Club Valle de Bravo, nakon čega se vratio u Tolucu kako bi nastavio razvoj.

Počast mu je odao i predsjednik Meksičkog nogometnog saveza Mikel Arriola koji je na društvenim mrežama napisao:

"Duboko sam potresen viješću o smrti Pabla Jurada Serafina. Izražavam sućut i solidarnost njegovoj obitelji u ovim trenucima duboke tuge. Nadam se da će pronaći mir i snagu suočiti se s ovim nenadoknadivim gubitkom."

Liga je preko svojih službenih kanala također uputila poruku sućuti: "Duboko žalimo zbog smrti Pabla Jurada Serafina. Dijelimo bol s njegovom obitelji i prijateljima. Počivao u miru."

Uzrok njegove prerane smrti zasad nije javno objavljen.