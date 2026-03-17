Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 186
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TUŽNA VIJEST

Mladi nogometaš preminuo nekoliko dana nakon 22. rođendana, oglasili se savez i predsjednik

Pablo Jurado Serafin
Printscreen
VL
Autor
Vecernji.hr
17.03.2026.
u 18:19

Tužna vijest stiže iz meksičkog nogometa, bivši vratar Deportivo Toluca Pablo Jurado Serafin preminuo u 23. godini života. Njegova iznenadna smrt potresla je Ligu MX i klub u kojem je prošao omladinsku školu nakon dolaska 2019. godine.

Serafin je od ljeta 2024. bio u potrazi za novim klubom nakon što je napustio Tolucu, a vijest o njegovoj smrti potvrđena je svega nekoliko dana nakon njegova 22. rođendana. Deportivo Toluca oglasio se emotivnim priopćenjem:

"U Deportivo Toluci s dubokim žaljenjem primili smo vijest o smrti Pabla Jurada Serafina, bivšeg vratara našeg kluba. Njegovoj obitelji i prijateljima izražavamo iskrenu sućut."

Tijekom razvoja u klubu Serafin je bio važan dio omladinskog pogona, a nastupao je za uzraste do 17, 20 i 23 godine. Jedno vrijeme proveo je i u klubu Club Valle de Bravo, nakon čega se vratio u Tolucu kako bi nastavio razvoj.

Počast mu je odao i predsjednik Meksičkog nogometnog saveza Mikel Arriola koji je na društvenim mrežama napisao:

"Duboko sam potresen viješću o smrti Pabla Jurada Serafina. Izražavam sućut i solidarnost njegovoj obitelji u ovim trenucima duboke tuge. Nadam se da će pronaći mir i snagu suočiti se s ovim nenadoknadivim gubitkom."

Liga je preko svojih službenih kanala također uputila poruku sućuti: "Duboko žalimo zbog smrti Pabla Jurada Serafina. Dijelimo bol s njegovom obitelji i prijateljima. Počivao u miru."

Uzrok njegove prerane smrti zasad nije javno objavljen.
Ključne riječi
nogometaš Pablo Jurado Serafin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!