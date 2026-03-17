Stjepan Tomas ima novi posao: Ponosan sam, dolazim ovdje otvorena srca

Rumunjski prvoligaš Oțelul Galați objavio je imenovanje hrvatskog trenera Stjepana Tomasa na poziciju glavnog trenera seniorske momčadi.

Tomas je potpisao je ugovor do kraja aktualne natjecateljske sezone, uz opciju produljenja. Otelul se trenutačno ne nalazi u dobroj poziciji u rumunjskom prvenstvu. U takozvanoj ligi za ispadanje se nalazi na petom mjestu, tek dva mjesta, odnosno pet bodova ispred mjesta koje vodi u doigravanje za ostanak u prvom rangu natjecanja. Inače, Otelul je u sezoni 2010./2011. osvojio naslov prvaka Rumunjske te u idućoj sezoni igrao u Ligi prvaka s europskim velikanima. Čak je i nakon toga nekoliko sezona igrao u europskim natjecanjima, no sad već neko vrijeme klub nije na toj razini.

S bogatim iskustvom u europskom nogometu i na Bliskom istoku, Tomas je tijekom karijere vodio klubove poput Antalyaspora, Rizespora, Göztepea, Sheriffa i NK Osijeka, stekavši iskustvo kako u domaćim natjecanjima tako i u europskim kupovima. Njegov posljednji klub bio je Al-Okhdood iz prve saudijske lige.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Novi trener Oțelula iza sebe ima i značajnu igračku karijeru – 18 godina bio je hrvatski reprezentativac te je za nacionalnu vrstu upisao 49 nastupa. Kao bivši središnji branič igrao je za Dinamo Zagreb, Vicenzu, Como, Fenerbahçe, Galatasaray, Rubin Kazan, Gaziantepspor i Bucaspor.

Godine 2005., kao igrač Galatasaraya pod vodstvom rumunjskog velikana Gheorghea Hagija, osvojio je Turski kup, a 2008. u Rubinu Kazanu bio je suigrač bivšem veznjaku Oțelula Gabrielu Giurgiuu.

"Ponosan sam na novi izazov u svojoj karijeri. Prikupio sam puno informacija o klubu Oțelul, razgovarao sam i s Gicom Hagijem o Oțelulu i dolazim ovdje otvorena srca. Znam da ste osvojili prvenstvo i da ste godinama igrali u europskim natjecanjima i želim se tamo vratiti. Trenutačno momčad ne prolazi kroz najbolje razdoblje, ali želim igračima pružiti puno povjerenja i pokazati im da mogu više. Želim da navijači iz Galațija dolaze u što većem broju na stadion, podrže momčad i uživaju u nogometu koji ćemo igrati. Volim da moja momčad napada, a još više volim da kontrolira svaku utakmicu. Naprijed, Oțelul!", poručio je Tomas na svojem predstavljanju.

Stjepan Tomas dolazi u Oțelul zajedno sa svojim pomoćnicima Vladom Šmitom (pomoćni trener) i Lidiom Melisom (kondicijski trener).

Šmit je Srbin, ima 45 godina i radio je s hrvatskim trenerom u Rizesporu, Göztepeu, Sheriffu Tiraspol i NK Osijeku. I sam je bio nogometaš, s važnim razdobljima karijere u Italiji, u klubovima poput Atalante, Bologne, Pescare i Cagliarija.

Melis, Talijan od 63 godine i diplomant škole u Covercianu, već pet godina surađuje s Tomasom. Radio je u Rizesporu, Sheriffu Tiraspol i NK Osijeku, ali i u Honvedu iz Budimpešte, Bologni i SPAL-u 1907.