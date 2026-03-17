Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZANIMLJIV IZBOR

Stjepan Tomas ima novi posao: Ponosan sam, dolazim ovdje otvorena srca

Autor
Edi Džindo
17.03.2026.
u 16:00

Trenutačno momčad ne prolazi kroz najbolje razdoblje, ali želim igračima pružiti puno povjerenja i pokazati im da mogu više, rekao je hrvatski strateg na predstavljanju

Rumunjski prvoligaš Oțelul Galați objavio je imenovanje hrvatskog trenera Stjepana Tomasa na poziciju glavnog trenera seniorske momčadi. 

Tomas je potpisao je ugovor do kraja aktualne natjecateljske sezone, uz opciju produljenja. Otelul se trenutačno ne nalazi u dobroj poziciji u rumunjskom prvenstvu. U takozvanoj ligi za ispadanje se nalazi na petom mjestu, tek dva mjesta, odnosno pet bodova ispred mjesta koje vodi u doigravanje za ostanak u prvom rangu natjecanja. Inače, Otelul je u sezoni 2010./2011. osvojio naslov prvaka Rumunjske te u idućoj sezoni igrao u Ligi prvaka s europskim velikanima. Čak je i nakon toga nekoliko sezona igrao u europskim natjecanjima, no sad već neko vrijeme klub nije na toj razini.

S bogatim iskustvom u europskom nogometu i na Bliskom istoku, Tomas je tijekom karijere vodio klubove poput Antalyaspora, Rizespora, Göztepea, Sheriffa i NK Osijeka, stekavši iskustvo kako u domaćim natjecanjima tako i u europskim kupovima. Njegov posljednji klub bio je Al-Okhdood iz prve saudijske lige.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda

Novi trener Oțelula iza sebe ima i značajnu igračku karijeru – 18 godina bio je hrvatski reprezentativac te je za nacionalnu vrstu upisao 49 nastupa. Kao bivši središnji branič igrao je za Dinamo Zagreb, Vicenzu, Como, Fenerbahçe, Galatasaray, Rubin Kazan, Gaziantepspor i Bucaspor.

Godine 2005., kao igrač Galatasaraya pod vodstvom rumunjskog velikana Gheorghea Hagija, osvojio je Turski kup, a 2008. u Rubinu Kazanu bio je suigrač bivšem veznjaku Oțelula Gabrielu Giurgiuu.

"Ponosan sam na novi izazov u svojoj karijeri. Prikupio sam puno informacija o klubu Oțelul, razgovarao sam i s Gicom Hagijem o Oțelulu i dolazim ovdje otvorena srca. Znam da ste osvojili prvenstvo i da ste godinama igrali u europskim natjecanjima i želim se tamo vratiti. Trenutačno momčad ne prolazi kroz najbolje razdoblje, ali želim igračima pružiti puno povjerenja i pokazati im da mogu više. Želim da navijači iz Galațija dolaze u što većem broju na stadion, podrže momčad i uživaju u nogometu koji ćemo igrati. Volim da moja momčad napada, a još više volim da kontrolira svaku utakmicu. Naprijed, Oțelul!", poručio je Tomas na svojem predstavljanju.

Stjepan Tomas dolazi u Oțelul zajedno sa svojim pomoćnicima Vladom Šmitom (pomoćni trener) i Lidiom Melisom (kondicijski trener).

Šmit je Srbin, ima 45 godina i radio je s hrvatskim trenerom u Rizesporu, Göztepeu, Sheriffu Tiraspol i NK Osijeku. I sam je bio nogometaš, s važnim razdobljima karijere u Italiji, u klubovima poput Atalante, Bologne, Pescare i Cagliarija.

Melis, Talijan od 63 godine i diplomant škole u Covercianu, već pet godina surađuje s Tomasom. Radio je u Rizesporu, Sheriffu Tiraspol i NK Osijeku, ali i u Honvedu iz Budimpešte, Bologni i SPAL-u 1907.

Ključne riječi
nogomet Rumunjska Otelul Galati trener Stjepan Tomas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!