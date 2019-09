'Zagreb je moj grad, tu se, bez fige u džepu, osjećam sretno'

Nakon sramotnog drugog poluvremena u danskom gradu Aalborgu čelnici rukometnog kluba PPD Zagreb promijenili su trenera. Branka Tamšea naslijedilo je poznato lice – Veselin Vujović.

U karijeri trenera PPD Zagreb je tek drugi klub u koji se Vuja vraća. Prvi je bio Vardar koji je trenirao četiri godine, od 2006. do 2010. te ponovno od 2011. d 2013. godine.

Ostao samo Horvat

– Moja ideja bila je da nikoga ne treniram dok ne završi Europsko prvenstvo. Zvali su me iz Egipta, Poljske i Rumunjske. Sve sam ponude odbio. Ali, kada je došao poziv iz Zagreba, nisam uopće razmišljao. Zagreb je jedini klub koji sam bio spreman prihvatiti. Ne samo danas, već uvijek – rekao je Veselin Vujović, novi trener PPD Zagreba, ali i dalje izbornik Slovenije.

Kada je došao prvi put, 2014. godine, za samo nekoliko mjeseci osvojio je srca rukometnih navijača PPD Zagreba, ali nema samo njih. Nakon što je radio sjajan posao, počeli su ga na ulici pozdravljati i obični ljudi, koji inače ne dolaze u dvoranu, koji prate rukomet isključivo preko tiska i televizije.

– Znali su me pozdravljati dok sam čekao u automobilu, na semaforu, kada bih prelazio cestu, kada bih išao u dućan – znao je govoriti Vujović u svomu prvom mandatu na klupi “plinara”.

– Zagreb je moj grad. Tu se zaista ugodno osjećam i bez imalo lažne skromnosti, bez fige u džepu, drago mi je da sam se vratio. Tu se osjećam sretnim. Kada sam odlazio, rekao sam da iza sebe nisam zatvorio vrata. Ostavio sam ih širom otvorena i znao sam da ću se vratiti. Većina trenera na mom mjestu vjerojatno ne bi preuzela klub koji ima izuzetno težak raspored u Ligi prvaka. Ali, pravi prijatelji se poznaju po tome što daju ruku u trenucima kada je najteže – rekao je Vujović.

Kada je sjedio na klupi PPD Zagreba, od 2014. do 2016. godine, klub je dvaput igrao u četvrtfinalu Lige prvaka. Dobro, možda je momčad bila puno jača od ove koju je zatekao. Od igrača koje je trenirao ostao je samo Zlatko Horvat. Svi su ostali otišli u druge klubove ili su prestali igrati.

– Odmah debitiram protiv najjačih u skupini, Barcelone. To je inače također moj klub, tamo sam proveo lijepe igračke godine. Uostalom, s Barcelonom sam osvojio Kup prvaka 1991. godine. No, znate mene, ne priznajem nikome da je favorit. Pa tako ni Barceloni. Nadam se da će gledatelji u Zadru doći u što većem broju. Meni je cilj da vratim navijače u zagrebačku Arenu, a to neće ići ako ne bude rezultata. Nitko ne ide u dvoranu gledati poraze – istaknuo je Vuja.

Kada je prvi put bio trener PPD Zagreba, imao je u momčadi i dvometraše i stokilaše. Sada toga nema.

– Morat ćemo se prilagoditi i početi igrati puno agresivniju obranu. Bitno je da dečke u što kraćem roku motiviram, a tu sam vjerujte mi najjači – kaže Vujović.

Zasad sam u hotelu

S Brankom Tamšeom otišao je i kompletan stručni stožer.

– U svakom slučaju, zadržao bih Marija Kelentrića kao trenera vratara. On je vrhunski stručnjak i nadam se da će uprava podržati moju ideju. Što se tiče pomoćnog trenera, donijet ću odluku za nekoliko dana. Moram obaviti neke razgovore s nekolicinom trenera. Onaj koji mi postane pomoćnik, mora razmišljati na isti način kao i ja. U Zadru ću najvjerojatnije sjediti sam na klupi, bez pomoćnog trenera – rekao je Vuja.

Žao mu je što neće živjeti u istom stanu...

– Da, ta mi je lokacija savršeno odgovarala (op. a., Hypo centar). Ne znam gdje će mi naći novi stan. Zasad sam u hotelu – rekao je Vujović.

Klub nije postavio nikakve ciljeve osim da žele gledati Vujovića sljedeće tri godine na klupi PPD Zagreba.

– Ne treba meni uprava postavljati nikakve ciljeve. Jer ciljeve si sam postavljam. I, vjerujte mi, nisu to mali ciljevi. Ako ih ne ispunim, onda znam da sam jedini ja odgovoran – istaknuo je novi trener PPD Zagreba.

Igrački je kadar tanak.

– U klubu rade na dovođenju nekih pojačanja. Sada je teško bilo što kvalitetno dovesti, ali nikad se ne zna – zaključio je Vujović.

