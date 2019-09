Veselin Vujović novi trener Zagreba: Ono u Danskoj bilo je sramotno

Hrvatski rukometni prvak PPD Zagreb u utorak je na izvanrednoj konferenciji za medije predstavio crnogorskog stručnjaka Veselina Vujovića kao novog trenera.

Vujović se tako vraća na klupu "zagrebaša" nakon tri godine, vodio ih je od 2014. do 2016. i u tom je razdoblju klub dva puta stizao do četvrtfinala Lige prvaka, a na klupi će zamijeniti Slovenca Branka Tamšea koji je smijenjen nakon visokog 20-30 poraza na gostovanju kod danskog Aalborga u 2. kolu Lige prvaka.

"Zadnje poluvrijeme u Danskoj bilo je sramotno i bili smo prisiljeni djelovati u smjeru potpune stabilizacije ne bi li u nastavku sezone ispunili ciljeve koje smo postavili na početku sezone. Nakon povratka iz Danske bila je sazvana hitna telefonska sjednica Upravnog odbora. Jedna tema bila je status postojećeg stručnog stožera, a druga angažman Veselina Vujovića. On je poznato igračko i trenersko ime. Smatramo da je on jedini čovjek koji može ovu momčad izvući iz sivila", rekao je direktor PPD Zagreba Vedran Šupuković.

Vujović će uz PPD Zagreb paralelno ostati i izbornik slovenske reprezentacije koju vodi od 2015. godine.

"Nisam htio imati klub do Nove godine, do Europskog prvenstva, ali kada se Zagreb javio lako smo se dogovorili. Pružili su mi ruku u teškim trenucima i to se pamti. Smatram da imamo realne šanse da prođemo dalje u Ligi prvaka. Nitko kod nas u Areni neće biti favorit, to je moja logika i to ću usaditi igračima", rekao je Vujović na predstavljanju.

Zagreb će sljedeći nastup u Ligi prvaka imati u subotu kada će u Zadru dočekati Barcelonu.

"Smatram da će dvorana u Zadru protiv Barcelone biti ispunjena. Bilo bi nevjerojatno da ih tamo srušimo", zaključio je Vujović.