Zagreb je doveo dva pojačanja. Od njih očekuju velike stvari

Posljednjeg dana prijelaznog roka Uprava rukometnog kluba Zagreb pojačala je igrački kadar s dva nova imena. Riječ je o kružnom napadaču Petru Topiću i lijevom vanjskom Damianu Przytuli. Ovaj dvojac nam dolazi iz redova mađarske Tatabanyje, a ugovore s najboljim hrvatskim klubom potpisali su do ljeta 2027. godine. Ispred kluba transfere je komentirao naš sportski direktor Damir Bičanić.

„Primorani ozljedama nekih ključnih igrača bili smo dosta aktivni zadnjih dana prijelaznog roka. U svoje redove doveli smo dva igrača koji su do danas nastupali za rukometni klub Tatabanya u Mađarskoj. Riječ je o Petru Topiću i Damianu Przytuli. Damian je poljski reprezentativac koji igra na poziciji lijevog vanjskog. Rekao bih da je prije svega odličan šuter, a velika je vrijednost i to što je igrač u dva pravca. Očekujemo da do kraja ove sezone, ali i u naredne dvije koliko ima ugovor bude dosta bitan igrač za nas i u obrani i u napadu. Pratili smo ga i na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj, gdje je u nekoliko utakmica zabio dosta golova s pozicija izvan devet metara. Očekujemo da će te svoje kvalitete već ove sezone demonstrirati u domaćim natjecanjima, a od jeseni svakako i u Ligi prvaka. Drugo pojačanje je Petar Topić koji ima veliko iskustvo i koji već godinama igra u mađarskoj ligi na jednoj zavidnoj razini. Također je igrač u oba pravca i od njega očekujemo da nam bude pojačanje u svakom smislu. Sretni smo da smo uspjeli posljednjeg dana prijelaznog roka završiti ove transfere i da će nam se dečki odmah priključiti i dati svoj obol već u ovoj sezoni, ali i u sezonama koje su pred nama“ , poručio je sportski direktor Damir Bičanić.

Damian Przytula poljski je rukometni reprezentativac od 2018. godine, a nakon devet godina igranja u poljskoj ligi prvi je međunarodni angažman imao u mađarskoj Tatabanyji. „Iskreno se veselim dolasku u Zagreb i jedva čekam dobiti priliku zaigrati za najbolji hrvatski klub. Svatko tko se bavi ovim sportom zna da je Zagreb velik klub bogate povijesti i rukometne tradicije. Veliko mi je zadovoljstvo biti dio ovog kluba. Posebno se veselim igranju u Ligi prvaka, jer mislim da je to san svakog rukometaša. Naporno sam radio da bih došao do ovoga trenutka. Velika mi je čast što sam dobio poziv Zagreba i što ću se imati priliku okušati na najvišem mogućem nivou u Ligi prvaka. Znam da je Zagreb najbolji hrvatski klub i vjerujem da će tako i ostati“ , poručio je naš novi lijevi vanjski.

Petar Topić je 33-godišnji kružni napadač koji je karijeru započeo u rukometnom klubu Kaštela, a u Hrvatskoj je još nastupao i za rukometni klub Poreč. Prvi međunarodni angažman imao je u rukometnom klubu Metalurg iz Skoplja, a u Makedoniji je još nastupao i za Pelister iz Bitole. Od 2016. godine igra u mađarskoj prvoj ligi, gdje je promijenio tri prvoligaška kluba. „Sretan sam i radostan što dolazim u jedan klub kao što je Zagreb. Svi znamo što Zagreb znači i predstavlja na rukometnoj mapi Europe, a mogućnost igranja Lige prvaka u sljedeće dvije sezone za mene je samo bio motiv više da dođem u najbolji hrvatski klub. Što se ekipe tiče mogu reći da sam ih pratio i da je riječ o jednom sjajnom kolektivu, u kojemu ima i puno individualne kvalitete. Nadam se da ću se uklopiti što prije i da će me momci prihvatiti na najbolji mogući način. Želim pomoći svojim suigračima i klubu da ostvarimo sve ciljeve koji su pred nama. Trenera Petkovića osobno ne poznajem, ali naravno da znam tko je i što predstavlja u rukometnom svijetu. Jedna prebogata rukometna karijera i iskreno sam radostan da ću imati priliku učiti od takvog jednog znalca. Nadam se da ću opravdati njegovo povjerenje i povjerenje ljudi koji su me doveli u Zagreb“ , poručio je naš novi kružni napadač Petar Topić. Damian Przytula i Petar Topić potpisali su ugovore, recimo to još jednom, do ljeta 2027. godine.