Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađena tijela braće iz Kaštela
Senzacija u Beogradu

Zadar šokirao "Delije" i pobijedio Zvezdu usred srpske prijestolnice

Autor
Dražen Brajdić
06.10.2025.
u 22:55

Čestitke Zadrovu treneru Jusupu na sjajnoj taktici a zbog ovog poraza njegov puno bolje plaćeni grčki kolega na Zvezdinoj klupi mogao bi vrlo brzo ostati bez posla

Za razliku od Splita koji je doživio težak poraz u Dubaiju, Zadar je pokazao da se neće dati gaziti u ovogodišnjoj ABA ligi. Štoviše, momčad trenera Danijela Jusupa priredila je iznenađenje prvog kola regionalne lige, možda i cijelog prvog dijela sezone.

Vjerovali ili ne, Zadrani su usred Beograda pobijedili euroligaša Crvenu Zvezdu (85:79). Vodili su hrvatski gosti veći dio utakmice a samo je posljednja četvrtina pripala beogradskim domaćinima no bilo je to kasno buđenje.

Najkorisniji Zadrov igrač u ovoj veliko pobjedi bio je i najinteligentniji igrač tog sastava Karlo Žganec (18 koševa, 5 asista) . Najbolji strijelac u pobjedničkom sastavu bio je crnogorski reprezentativac Vladimir Mihailović (21 koš), najviše skokova imao je Amerikanac Beech (10 uz 17 koševa) a najviše dodavanja za koš Borna Kapusta (6 uz 10 koševa).

A sve to dovelo je do toga da su navijači Crvene Zvezde, znani kao "Delije", poručili da je vrijeme da grčki stručnjak na čelu te momčadi Sfairopoulos spakuje kofere. Nakon dva uvodna poraza u Euroligi i ovog još bolnijeg regionalnog poraza, Sfairopoulos je kazao:

- Očekivao sam zvižduke. Ovo je Srbija, slično je to kao u Grčkoj, mi treneri očekujemo zvižduke. Navijači moraju biti strpljivi, moraju biti na našoj strani a ne protiv nas. Trudimo se da nađemo način kako da prevladamo situaciju.

Ako je priča s navijačima slična kao u Grčkoj onda grčki trener zacijelo dobro zna da i tamošnji i srpski navijači mogu imati ove ili one mane i vrline ali strpljenje zacijelo ne.

Čestitke Zadrovu treneru Danijelu Jusupu na sjajnoj taktici a zbog ovog poraza njegov puno bolje plaćeni grčki kolega na Zvezdinoj klupi mogao bi vrlo brzo ostati bez posla.
ABA liga Crvena zvezda Zadar košarka

Avatar Iblis_Ginjo
Iblis_Ginjo
23:24 06.10.2025.

Sad će Vučić da ih prekori što nisu dizali tri prsta kad god su mogli i tako živcirali Hrvate.

Avatar CUBE
CUBE
23:16 06.10.2025.

Moje saučešće ili što bi Hrvati rekli - iskrena sućut svim delijama

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
23:13 06.10.2025.

Bravo Zadrani!

