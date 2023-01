Košarkaši Dinama izborili prvu, za sebe povijesnu, pobjedu protiv Cibone

Košarkaši Dinama iskoristili su najbolju moguću priliku koju su imali i pobijedili Cibonu (77:71). A prilika se sastojala u premorenim vukovima koji su još u subotu navečer, negdje iza 23 sata, izgubili u produžetku abaligašku utakmicu od podgoričkog SC Derbyja.

Zamjerio je Cibonin trener Josip Sesar dinamovcima što nisu pristali odgoditi utakmicu za jedan dan a da je bilo tako možda bi to bilo sasvim druga priča. No, Dinamo se oslonio na stavove Hrvatskog košarkaškog saveza (koji do ABA lige drži koliko i do lanjskog snijega) te nije prihvatio prijedlog igranja u ponedjeljak.

A je li to bio ključ pobjede autsajdera nad favoritom pitali smo prvog razigravača Cibone Bornu Kapustu (13 koševa, 8 asista).

- Dinamo je cijelu utakmicu vodio a mi smo ih lovili a energetski nismo bili na razini. Mi jesmo bili neoporavljeni od prethodne utakmice no na to se moramo naviknuti. Ovakve će nam se situacije u domaćem prvenstvu ponavljati i ne smijemo se izvlačiti na umor. Oni jesu imali više energije od nas, jer su u utakmicu ušli puno odmornijji, no imamo mi što i sami sebi predbaciti.

Računali su dinamovci na veću potporu navijača u nedjejnoj utakmici i ona se i dogodila. Imali su huk s tribine od raspjevanih i glasnih Bad Blue Boysa koji nisu stali s navijanjem cijelu utakmicu i koji su se pojavili u najvećem broju dosad (500). I tako su igrači Cibone, u dvorani koja se nekad zvala Ciboninom, doživjeli da njihovi navijači (a bilo ih je) budu potpuno nadglasani.

A sve to pomoglo je Dinamu (bivšem Rudešu) da izbori svoju prvu, povijesnu, pobjedu protiv Cibone (77:71). A učinili su to rudeški plavi zahvaljujući sjajnoj igri nekolicine pojedinaca pa tako i bivšeg cibosa Ivana Novačića (16 koševa) i kapetana Hrvoja Garafolića (15 koševa) koji je u posljednje 34 sekunde zabio šest koševa.

- Čestitke nojim suigračima na lavovskom borbi, a cibosima jer su odigrali fer i korektno. Komentirati puno košarku nakon ovakva navijačkog ugođaja je suvišno jer bio je to sportski praznik u kojem smo mi igrači guštali. Bilo je to fenomenalno iskustvo. Dakako, da bismo postali stabilan premijerligaški klub moramo početi pobjeđivati u gostima i manje oscilirati.

Uistinu, u prošlom kolu dinamovci su primili 115 koševa (od Bosca) a od Cibone samo 71.

- Mi ove sezone u tom segmentu osciliramo. Imamo nekoliko veterana koji nose ovu momčadi no moramo težiti tome da u svakoj utakmici igramo što bolju obranu. A kada se s ovakvom energijom pojavimo na utakmici onda protiv svakog imamo izgleda.

A vjeruje kapetan, baš kao i klupski predsjednik Marijan Pojatina, da će biti još vrijednih skalpova.

- Ovo nam je prva velika pobjeda nad nekim od momčadi iz velike trojke hrvatske košarke. Prije ovoga najbliže smo bili protiv Zadra no nismo znali pobijediti.

Pobojao se Pojatina da će im se isto dogoditi i s Cibonom, pogotovo kada su vukovi sredinom posljednje četvrtine poveli sa 62:55. No, tada Vučić zabija tricu a do psihološke prijelomnice dovodi iskusni Markota koji pogađa tricu iz prekršaja pa uz dodatno slobodno bacanje izjednačuje na 62:62. Ušić u dva navrata zabija iz reketa (69:69) a onda na scenu stupa kapetan Garafolić za veliku pobjedu još uvijek malog kluba.