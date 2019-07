Za mlađeg brata kažu da je talentiraniji od nas obojice

Mostarska braća Drežnjak, Mateo (20) i Dario (21), mogli bi postati prva braća koji su zaigrali zajedno u reprezentaciji na jednoj službenoj utakmici. Doduše, do tog trenutka moglo bi proći vremena, no vrijeme je svakako na njihovoj strani. Bilo da se to dogodi već u kvalifikacijama za Eurobasket 2021. ili nakon toga.

Posljednja hrvatska braća koja su igrala zajedno na nekom velikom natjecanju bili su Dražen i Aleksandar Petrović i to se zbilo na Eurobasketu u Grčkoj 1987. kada su ovi Šibenčani igrali za reprezentaciju jedne veće (zajedničke) države.

U međuvremenu, na pripreme su pozivani i braća Ružić (Tomislav i Jure) odnosno braća Perinčić (Ivan i Hrvoje) no ovi zadarski tandemi nisu uspjeli zaigrati zajedno za Hrvatsku na nekom velikom natjecanju. Uoči Eurobasketa 1999. među posljednjima je otpao Tomislav Ružić, pa je Jure ostao jedini Ružić u završnih dvanaest. Slično je bilo i sa Perinčićima uoči Eurobasketa 2003. Ivan je otpao pri kraju priprema, a u Švedsku je otputovao Hrvoje.

Mateo i Dario Drežnjak ovih su dana s Hrvatskom otputovali u Kinu, na Kup Borislava Stankovića, a ako se pokažu korisnima mogli bi već u veljači zaigrati zajedno u kvalifikacijama za Eurobasket.

- Ima dosta braće koji igraju zajedno u klubovima, no u reprezentacijama su rijetki. Nas dvojica živimo zajedno i jako puno pričamo o košarci pa se i dobro razumijemo - ističe Dario, a Mateo dodaje:

- Naš je cilj da najprije zaigramo zajedno na ovom turniru, a potom i na nekom velikom natjecanju. U našem Širokom često nas dvojica igramo "pick and pop" pa se Dario odvrti na šut za tricu.

Drežnjaci su rođeni Mostarci baš kao i Bojan Bogdanović, a obojica igraju za prvaka BiH Široki.

- Ja sam još od kadetske reprezentacije počeo igrati za Hrvatsku, a Dario je sa 16 godina igrao za kadetsku reprezentaciju BiH.

U ovom kraju BiH, Hrvatska ima prednost.

- Bila mi je želja da zaigram za Hrvatsku bdana i nakon što sam napunio 21, a tada sam imao priliku promijeniti košarkaško državljanstvo, to sam i ostvario.

Dečki u momčadi nisu konkurencija jedan drugome. Mateo je branič-krilo, a Dario krilni-centar. Tko je bolji tricaš?

- Za 0,2 ili 0,3 posto statistički je bolji Dario, no on i manje šutira trica.

Kao i mnoga braća i Drežnjaci su se znali pokoškati.

- Bilo je toga dnevno i po dva-tri puta, najviše u vrijeme osnovne škole - kazuje Mateo, a Dario dodaje:

- Nakon toga, kada bi Mateo htio nešto drugačije no što je meni po volji, ja bih se samo okrenuo.

Mateo i Dario imaju mlađeg brata.

- Marino ima 16 godina i za njega kažu da je talentiraniji od nas obojice.

Obojicu ih raduje odlazak u Kinu, na Stankovićev kup u Shenzenu.

- Sjajno je to kada pored igranja u najdražem dresu imaš priliku i vidjeti svijeta - kazala su uglas braća Drežnjak.