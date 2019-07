Slavni sportaš odlučio komentirati priče da je homoseksualac: Želim biti slobodan...

Slavni NBA košarkaš Dwight Howard odlučio je progovoriti o tračevima da je homoseksualac. Prošle se godine našao u središtu skandala kada ga je transeksualac Masin Elije optužio za seksualno zlostavljanje.

"Nisam gej, ali razumijem ljude koji se boje homofoba. To je za mene rekla osoba koja me u životu nije vidjela. Sve to me zaboljelo. Nisam izlazio iz kuće. Stalno sam se pitao 'zašto ja?', rekao je Howard za Fox Sports.

Košarkaš koji će jednog dana ući u Hall of Fame otkrio je kako ga je to iskustvo oslobodilo.

"I'm not gay... It hurt at first to go through it. I sat at home and I was like 'I never want to come outside again.'" @DwightHoward spoke on the allegations that he was gay.



