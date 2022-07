Wimbledon: Mertens i Zhang za naslov protiv Krejčikove i Siniakove

Belgijsko-kineski par Elise Mertens - Shuai Zhang igrat će u finalu Wimbledona protiv Čehinja Barbore Krejčikove i Katerine Siniakove, odlučeno je polufinalnim dvobojima odigranim u petak.

Prve nositeljice Mertens i Zhang svladale su Amerikanke Danielle Collins i Desirae Krawczyk sa 6-2, 3-6, 6-3, dok su druge nositeljice Krejčikova i Siniakova sa 6-2, 6-2 bile bolje od Ukrajinke Ljudmile Kičenok i Latvijke Jelene Ostapenko.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION Elise Mertens (top, left) and Shuai Zhang (top, right) following victory in the Ladies Doubles Semi Final against Danielle Collins and Desirae Krawczyk on day twelve of the 2022 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon. Picture date: Friday July 8, 2022. Photo: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Prva tenisačica svijeta u konkurenciji parova Elise Mertens u nedjelju će imati priliku drugu godinu zaredom osvojiti Wimbledon, na kojem je 2021. slavila s Tajvankom Hsieh Su-Wei, dok će njena partnerica Shuai Zheng prvi put nastupiti u finalu u All England Clubu.

Za drugi trijumf u Wimbledonu priliku će imati i obje češke tenisačice, ovogodišnje pobjednice Australian Opena, koje su svoj prvi wimbledonski trofej osvojile 2018.