Vučić uzvratio udarac legendi koja ga je javno prozivala, ali ovo nije očekivao

Iako je pušten da se brani sa slobode, proslavljeni košarkaš Vladimir Štimac doživio je novi težak udarac od srbijanskog pravosuđa, za koje tvrdi da je pod izravnom kontrolom predsjednika Aleksandra Vučića. Viši sud u Beogradu djelomično je usvojio žalbu tužiteljstva te mu je 14. studenog izrekao mjeru zabrane posjećivanja svih javnih skupova, prijavljenih i neprijavljenih. Uz to, naloženo mu je da se svakog 1. i 15. u mjesecu mora javljati nadležnoj policijskoj postaji. Time je preinačeno prvostupanjsko rješenje suca koji je prvotno odbio prijedlog za određivanje pritvora i pustio Štimca na slobodu bez ikakvih mjera.

Podsjetimo, Štimac je uhićen 2. studenog tijekom masovnih protuvladinih prosvjeda ispred zgrade Radio-televizije Srbije (RTS) i Narodne skupštine. Prizori njegovog uhićenja, na kojima ga policija obara na tlo i pritišće koljenom, izazvali su zgražanje u javnosti. Više javno tužiteljstvo tereti ga za teško kazneno djelo "pozivanja na nasilnu promjenu ustavnog uređenja", navodeći da je poticao prosvjednike na napad na sudionike drugog, prijavljenog skupa te pozivao na nasilno svrgavanje najviših državnih dužnosnika, što je on na saslušanju odlučno negirao.

Nekadašnji centar, koji je tijekom karijere igrao za velikane poput Fenerbahçea i Anadolu Efesa, nakon završetka sportske karijere postao je istaknuti aktivist. Njegov angažman posebno je došao do izražaja nakon tragedije u Novom Sadu 1. studenog, kada je u padu nadstrešnice poginulo 16 osoba. Štimac je glasno podržao studentske prosvjede koji su se proširili Srbijom, tražeći odgovornost vlasti za tragediju. Svojom prisutnošću na prosvjedima i javnim istupima postao je jedan od najprepoznatljivijih kritičara režima, što ga je, očito, dovelo na nišan vlasti.

Štimac je na odluku suda reagirao oštro, izravno optuživši predsjednika Aleksandra Vučića da stoji iza svega. "Koliko nam je trulo pravosuđe, čast izuzecima, pokazuje to da je odluka proslijeđena medijskoj hobotnici i trovačnici Aleksandra Vučića. To pokazuje koliko je mali i koliko se plaši određenih ljudi", poručio je Štimac, dodavši kako je za mjere saznao iz prorežimskih tabloida prije nego što su službeno priopćene njemu i njegovim odvjetnicima. Vučića je nazvao "izdajnikom" i "uplašenim tiraninom" koji mu krši ustavom zajamčena prava.

Bivši košarkaš najavio je da od pravne borbe neće odustati te da će se žaliti na svih instancama, kako u Srbiji tako i na međunarodnoj razini. "Alarmirat ću cijelu međunarodnu zajednicu, jer se i na mom primjeru pokazuje koliki je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić diktator", izjavio je za srpske medije. Njegov odvjetnički tim ističe kako ne postoji osnovana sumnja da je počinio bilo kakvo kazneno djelo te da je cijeli proces politički motiviran s ciljem da se Štimac ukloni s prosvjeda i ušutka kao istaknuti kritičar vlasti. "Skandalozno je da okrivljeni preko tabloida saznaje kako je odlučeno o njegovim pravima, a sve kako bi se zadovoljio ego i sujeta jedne osobe", poručio je njegov odvjetnik.