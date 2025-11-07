Naši Portali
DOKLE VIŠE?

To što režim radi Đokoviću je skandalozno! Riječi Vučićevog čovjeka zgrozile su zemlju

ATP Tour Indian Wells
Maximilian Haupt/DPA
VL
Autor
vecernji.hr
07.11.2025.
u 16:14

Novak Đoković, najveći sportaš u povijesti Srbije i jedan od najvećih tenisača svih vremena, našao se na meti brutalnih uvreda Dragana J. Vučićevića, urednika prorežimskog tabloida. Njegov napad, potaknut Đokovićevom podrškom građanskim prosvjedima, izazvao je zgražanje i bijes u javnosti

Dragan J. Vučićević, glavni urednik lista Informer i novinar blizak predsjedniku Aleksandru Vučiću, u televizijskom nastupu ponizio je najvećeg sportaša kojeg je ta država ikada imala. Komentirajući podršku koju je Đoković pružio Dijani Hrki, majci koja štrajkom glađu traži pravdu za sina stradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, Vučićević je ispalio nezapamćenu uvredu: "Sad su se uključili ti šatro elitni, počevši od onog propalog tenisera Novaka Đokovića, pa nadalje." Đoković je prethodno stao u obranu unesrećene žene porukom: "Bol majke ne smije biti predmet ruganja. Nema opravdanja, nema 'drugog ugla'. Postoji samo ljudskost ili njen izostanak."

Ovaj skandalozni ispad samo je posljednji u nizu napada na teniskog asa. Orkestrirana kampanja prorežimskih medija traje već mjesecima, a intenzivirala se nakon što je Đoković otvoreno podržao studentske prosvjede u Beogradu. Još u ožujku, isti tabloid objavio je naslovnicu na kojoj je Đoković nazvan "brukom", optužujući ga da podržava nasilje i "obojenu revoluciju". Meta napada tada je postala i njegova supruga Jelena Đoković, koju su optužili da podržava "huligane koji bi da uništavaju Srbiju", pokazujući da režim ne preza ni od napada na obitelj.

Granice su pomaknute i u srpnju, nakon Đokovićevog poraza u finalu Wimbledona. Dok je sportska javnost tješila svog šampiona, Vučićević je na društvenim mrežama likovao, objavivši ironičan komentar: "Je l' će i sad da pumpa? Pitam za druga…". Time je aludirao na Đokovićevu prepoznatljivu gestikulaciju "pumpanja" mišića, koja je u međuvremenu postala simbol studentskih prosvjeda koje je tenisač podržao. Ovaj cinični komentar, upućen u trenutku sportskog poraza, izazvao je lavinu negativnih reakcija i osuda javnosti.

Iako predsjednik Aleksandar Vučić u javnim istupima tvrdi da "voli Đokovića svim srcem" te da o njemu nikada neće reći ružnu riječ bez obzira na političke stavove, napadi koji dolaze iz medija pod njegovom izravnom kontrolom govore suprotno. U Srbiji se ovi ispadi naširoko tumače kao poruka samog vrha vlasti, demonstracija sile koja pokazuje da nitko, pa ni globalna ikona poput Novaka Đokovića, nije zaštićen ako se usudi izraziti mišljenje koje nije po volji režima. Mediji poput Direktno.rs ističu kako je time pokazano da vlast ne bira sredstva u obračunu s neistomišljenicima.

Dok većina medija u Srbiji sramotno šuti o napadima na najvećeg nacionalnog heroja, društvene mreže su eksplodirale od bijesa. Građani su Vučićevićeve riječi nazvali "srpskom sramotom", a na njegov račun uputili su brojne uvrede. "Ljudski kusuru. Ti bi dao sve na svijetu samo da možeš jedan dan da budeš Novak", "Nije da nismo navikli da razna govna iz tih poganih usta izlaze", "Uvijek dno ima svoje dno", samo su neki od komentara zgroženih građana. Činjenica da se napadi događaju samo zato što je Đoković pokazao ljudskost i suosjećanje prema unesrećenoj majci, za mnoge je bila kap koja je prelila čašu.
Ključne riječi
Aleksandar Vučić Srbija Novak Đoković

