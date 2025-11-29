Vrhovni sud ugasit će poznati sportski klub? Dužni su preko glave, nemaju plan za spas...

Nekadašnji ponos Porta i senzacionalni prvak Portugala iz 2001. godine, nogometni klub Boavista, proživljava najtamnije dane u svojoj 123 godine dugoj povijesti, a prema posljednjim informacijama, prijeti mu potpuni nestanak s nogometne karte. Situacija je postala toliko kritična da su stečajni upravitelji službeno zatražili zatvaranje kluba, a prema navodima tamošnjih medija, Vrhovni sud u Portugalu mogao bi zadati konačni udarac instituciji koja je godinama prkosila velikoj trojci portugalskog nogometa. Klub je opterećen astronomskim dugovima, pri čemu neki izvori spominju ukupan iznos od čak 140 milijuna eura, dok samo građevinskoj tvrtki zaduženoj za razvoj njihova stadiona duguju oko 7 milijuna eura. Financijska dubioza poprimila je razmjere poniženja kada je u travnju na kultnom stadionu Estádio do Bessa isključena struja zbog neplaćenih računa, što je simbolično označilo mrak koji se nadvio nad ovim velikanom.

Agonija Boaviste nije nastala preko noći, već je rezultat dugogodišnjeg lošeg upravljanja pod vodstvom kontroverznog vlasnika Gerarda Lopeza, čije se poslovno carstvo u nogometnom svijetu urušava poput kule od karata. Lopez, španjolsko-luksemburški poduzetnik koji je prethodno bio povezan s bankrotom belgijskog Mouscrona i posrnućem francuskog Bordeauxa, nije uspio stabilizirati ni portugalski klub. Prošlog ljeta policija je, koristeći ovna za probijanje vrata, upala u klupske prostorije i zaplijenila dokumentaciju zbog sumnje na poreznu prijevaru i pranje novca, iako sam Lopez nije bio među osumnjičenima. Unatoč pokušajima uprave da predstavi "poseban plan revitalizacije", Portugalski nogometni savez odbio ga je zbog nedostatka valjanih financijskih jamstava i poreznih potvrda, čime je klub izgubio profesionalni status i administrativno je izbačen u niže lige.

Sunovrat se nastavio vrtoglavom brzinom jer Boavista nije uspjela ishoditi licence ni za treći ni za četvrti rang natjecanja, završivši naposljetku u okružnoj ligi nogometnog saveza Porta. Međutim, čak ni na toj amaterskoj razini klub nije uspio funkcionirati; zbog nemogućnosti registracije igrača i podmirivanja osnovnih troškova, Boavista je u listopadu bila prisiljena povući se iz natjecanja nakon što nije mogla skupiti momčad za utakmice, bilježeći poraze bez borbe. Igrači su mjesecima čekali na plaće, a slučaj američkog braniča Reggieja Cannona, koji je raskinuo ugovor zbog neisplaćenih obveza, samo je jedan od mnogih koji su završili na sudu. FIFA je klubu zabranila registraciju novih igrača u više prijelaznih rokova, čime su im ruke bile potpuno vezane u pokušaju bilo kakvog sportskog oporavka.

Danas se čini gotovo nestvarnim da je riječ o istom klubu koji je početkom tisućljeća, predvođen zvijezdama poput Jimmyja Floyda Hasselbainka, Nuna Gomesa i Raula Meirelesa, bio strah i trepet ne samo u Portugalu, već i u Europi, gdje su 2003. godine stigli do polufinala Kupa UEFA. Boavista je, uz Belenenses, jedini klub izvan velike trojke (Benfica, Porto, Sporting) koji je uspio osvojiti naslov prvaka Portugala, no ta slavna prošlost sada služi samo kao bolan podsjetnik na ono što je izgubljeno. Dok se čeka konačna sudska odluka o likvidaciji, navijači su utučeni i bespomoćni, gledajući kako institucija koja je bila simbol otpora i ponosa grada Porta nepovratno tone. Iako postoji teoretska mogućnost osnivanja novog kluba na temeljima starog, kao što su to učinili navijači s odmetnutom momčadi Panteras Negras, originalna Boavista kakvu svijet poznaje vjerojatno je odigrala svoju posljednju utakmicu.