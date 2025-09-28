Luka Sučić nakon novog ekscesa nije mogao dobiti jasniju poruku, ima samo jedan zadatak

Hrvatski nogometaš Luka Sučić, nezadovoljan gubitkom mjesta u prvoj postavi Real Sociedada, treba nastaviti trenirati i spreman čekati svoju priliku, rekao je u subotu klupski trener Sergio Francisco. Sučić, veznjak koji je ovaj mjesec napunio 23 godine, prije tri dana je ostao na klupi za pričuve u pobjedi 1-0 nad Mallorcom. Nakon utakmice igrači su ulazili u svlačionicu gdje ih je euforično pozdravljao trener, a Sučić je prilično hladno prošao pored njega, pokazuje klupski video. Lokalni mediji zaključili su da je bio ljut. "Onome što se generira vani pridajem važnost koliku zaslužuje. Jasno sam rekao: ovisno o tome što osjećam na treningu, pozivam igrače i odlučujem o planu igre ili situaciji na utakmici. Stavljam igrače koji po mom mišljenju mogu doprinijeti u toj situaciji“, izjavio je 46-godišnji Francisco na konferenciji za medije uoči nedjeljne utakmice s Barcelonom.

Rekao je da je Sučić, čija je jača noga lijeva, ulazio u igru u prijašnjim utakmicama, a također i ostali igrači. "Svi su spremni. Jedino što tražim od njih je da treniraju što bolje tijekom tjedna kako bi bili spremni da ih odaberem. Već sam rekao da imam vrlo široku momčad i da sam jako zadovoljan njome, ali svatko mora preuzeti ulogu koju ima u bilo kojem trenutku, bilo da je starter, zamjena, zagrijava se ili ne“, rekao je Francisco koji je ljetos preuzeo klupu Real Sociedada.

Na nju je došao iz podmlatka nakon što je iz kluba otišao 54-godišnji Imanol Alguacil. Sučić je prije godinu dana došao iz austrijskog Salzburga u Baskiju te se pod vodstvom Alguacila prometnuo u prvotimca. Navijači Real Sociedada bili su ga izabrali za nakorisnijeg igrača (MVP) prošle sezone. Ova sezona, međutim, loše je počela za njega. U početnih šest kola ulazio je u igru tri puta, od čega je samo jednom bio u početnoj postavi kada ga je Francisco izvadio u 56. minuti protiv Espanyola. Protiv Real Madrida nije bio u kadru jer je zbog povišene temperature ostao doma, izvijestio je tada glasnogovornik Real Sociedada. No nakon toga je u porazu 1-3 od Betisa igrao samo 24 minute, a prvu pobjedu u sezoni protiv Mallorce odgledao je s klupe za pričuve. "Normalno je da se naljuti, ali siguran sam da će biti spreman za Barcelonu. Iskreno, gledajući ga, ponaša se kao i svaki drugi igrač. Vjerojatno nije bio najsretniji na kraju utakmice, ali nadam se da će imati dobar tjedan i da će biti spreman kada ćemo ga koristiti“, poručio je Francisco.

Sučićeva situacija nije ništa bolja niti u reprezentaciji. Izbornik Zlatko Dalić nije ga zvao za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Farskih Otoka i Crne Gore, koje je Hrvatska pobijedila s 1-0 i 4-0, a uoči nadolazećeg susreta s Češkom nije na popisu igrača nego je dobio pretpoziv. Real Sociedad, koji je prošle sezone zauzeo jedanaesto mjesto u španjolskom prvenstvu, čime nije izborio nastup u Europi, u ovu sezonu je ušao još lošije. Nakon tri uzastopna poraza, pobjeda nad Mallorcom je izazvala euforiju. Na snimci koju je objavio klub vidio se novopridošli hrvatski branič Duje Ćaleta-Car kako ozarena lica pozdravlja zanesene klupske dužnosnike. "Ta pobjeda nam je važna kako bismo promijenili dosadašnju dinamuku“, zaključio je Francisco.