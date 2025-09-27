Koju školu je završio Luka Modrić? 'Pa gdje si mi njega doveo, on ne može podnijeti fizički napor'

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić imao je teško djetinjstvo koje je obilježeno ratom i izbjeglištvom, ubijen mu je djed, a utjehu je uvijek pronalazio u lopti. Nakon sjajnih partija u dresu zagrebačkog Dinama, Luka je ostvario transfer u Tottenham, a onda je prešao u Real gdje je postao legenda Santiago Bernabeua. Danas je član talijanskog diva, AC Milana.

- Nije bilo lagano živjeti u tom vremenu. Čuješ uzbune, bombe padaju, rakete… Kad pogledam slike iz djetinjstva, ja sam uvijek s loptom. Vidjelo se da će ta lopta imati neku važnu ulogu u mom životu. I nogomet je bio neki izlaz od svega toga što se događalo oko nas. Tako je sve krenulo. Na tom betonu, na asfaltu ispred hotela - otkrio je Modrić u Netflixovoj dokumentarnoj seriji Captains.

Kada je riječ o obrazovanju, osnovnu školu je završio u Zadru i nakon toga upisao srednju ugostiteljsku. Konobarsku praksu je završio u čuvenom restoranu Maestral u zadarskoj marini, a kuharica spomenutog restorana za portal Story je otkrila kakav je Modrić bio učenik.

- Luka je bio maleno sitno dijete od kojeg iskreno nikad ne bih očekivala da će postići takav uspjeh. Čovjeku koji ga je doveo sam rekla: 'Gdje si mi njega doveo, pa ne može on podnijeti fizički napor?'. Mislila sam da ne može niti pladanj nositi, definitivno mi nije bio za konobara - rekla je kuharica i nastavila:

- No, moram reći da je bio jako poslušan i drag.

Već nakon prve godine Modrić je otišao u Zagreb zbog karijere u Dinamu. Tada je školovanje nastavio u večernjoj školi zbog nogometnih obaveza, koju je i završio.