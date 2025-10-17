Vraća se HNL: Dinamu neće biti 'šetnja' do naslova, slijedi razdoblje Hajduka

Nakon još jedne reprezentativne pauze pred nama je početak drugoga kruga ovosezonskog izdanja HNL-a. Prva četvrtina utakmica, odnosno prvi set od devet utakmica protiv svih suparnika odrađen je za svaki klub, pa nas tako u idućem, desetom kolu, očekuju revanš utakmice iz prvoga kola. Nakon prvoga kruga na ljestvici vodi Dinamo s 19 bodova, isto koliko ima i drugoplasirani Hajduk, a prva momčad iza dva najpopularnija hrvatska kluba je Lokomotiva s 15 osvojenih bodova na kontu.
'Mali' klubovi rastu
Što se tiče pogleda unatrag na prvi krug, kad je riječ o zanimljivim i nesvakidašnjim pojavama možemo istaknuti dvije glavne stvari. Prva je vezana za bodovni rast takozvanih malih momčadi, odnosno bodovni pad velikih momčadi. U usporedbi s prvim krugom prošle sezone, mali klubovi HNL-a su, kumulativno gledano, osvojili čak 18 bodova više nego prošle sezone, dok je "velika četvorka" osvojila 12 bodova manje. Ta pojava nastavlja potvrđivati i svojevrstan trend iz prošle sezone, pri kojem su, primjerice, Istra, Varaždin i Slaven Belupo osvojili oko 25 posto bodova više nego što je to slučaj u prosjeku svih ovih godina. Ako se u tom kontekstu fokusiramo na momčadi poput Istre, Varaždina, Slavena, Gorice i Lokomotive, a ne na momčadi poput Dinama i Hajduka, vrlo se lako može uočiti da je "male momčadi su postale bolje" točniji zaključak nego "velike momčadi su postale lošije".
Druga stvar koju možemo istaknuti kao posebnost je anomalija s gol-razlikom. Naime, nakon devet odigranih kola samo Dinamo (+13) i Hajduk (+7) imaju pozitivnu gol-razliku. Otkako je HNL-a nikad se nije dogodilo da nakon devet kola samo dvije momčadi imaju pozitivnu gol-razliku. Zapravo, u ove 33 godine samo smo dvaput (sezone 22./23. i 14./15.) svjedočili situaciji u kojoj tri momčadi imaju pozitivnu gol-razliku nakon devet kola, u svakoj drugoj sezoni takvih je momčadi bilo četiri ili više, a u nekim sezonama, kao npr. u sezoni 23./24., čak je sedam momčadi nakon prvih devet gola imalo pozitivnu gol-razliku.
Ovoj pojavi uvelike su kumovali Rijeka i Osijek, koji se trenutačno nalaze na osmom, odnosno devetom mjestu prvenstvene ljestvice te su najveća momčadska razočaranja prvoga kruga. S druge strane, najvećim pozitivnim iznenađenjem u momčadskom smislu definitivno možemo nazvati Lokomotivu, kojoj su u uvodu ove sezone mnogi predviđali osmo ili deveto mjesto na ljestvici. Momčad Nikice Jelavića je, barem zasad, sva ta predviđanja itekako demantirala i ovakvim uvodom najavila da svakako ima kvalitetu boriti se za mjesto u europskim natjecanjima.
Za glavne pretendente na vrh ljestvice, Dinamo i Hajduk, ne možemo reći da smo previše iznenađeni, barem što se tiče HNL-a. Kad bismo, primjerice, uspoređivali broj osvojenih bodova iz prvog kruga ove i prošle sezone, Dinamo je osvojio identičan broj bodova, dok je Hajduk ove sezone osvojio dva boda manje nego prošle. U principu, i jedni i drugi u rezultatskom su smislu tamo gdje su bili i prije 365 dana u domaćem prvenstvu. Svima koji su gledali dosadašnjih devet kola jasno je da Dinamo generalno igra bolji nogomet od Hajduka, no činjenica da i nešto slabiji Hajduk hvata bodovni priključak dovoljno govori da plavima ova sezona definitivno neće biti "šetnja", kako su mnogi najavljivali.
Valinčić ispred Karačića
Prebacimo se s momčadi malo na individualce. Prema analizi najbolje momčadi za svako kolo, ocjenama koje smo davali igračima, ali i generalnom dojmu, odlučili smo se za najbolju jedanaestorku prvoga kruga. Najviše igrača, njih čak četvoricu, u ovom našem izboru ima lider Dinamo, Lokomotiva dvojicu, a po jednog svojeg predstavnika imaju Hajduk, Varaždin, Gorica, Osijek i Vukovar. Rijeka, Istra i Slaven Belupo tri su momčadi koje nemaju svojeg igrača na ovom popisu iako su imali sjajnih pojedinaca poput Tonija Fruka, Villea Koskija i Josipa Mitrovića, koji su bili konkurenti za mjesto u ovoj postavi.
Na nekoliko pozicija nismo imali nikakvih dvojbi. Josip Mišić, Iker Pozo i Rokas Pukštas poprilično su neprikosnoveni u veznom redu za prvih devet utakmica, posebice Hajdukov talisman Pukštas, koji je u momčadi kola bio čak pet puta, daleko više i od jednog drugog igrača ove sezone. O svim ostalim pozicijama moglo se polemizirati; na golu je Osijekov Marko Malenica dobio prednost ispred Josipa Posavca i Olivera Zelenike, na stoperima su Diop i McKenna u tijesnoj borbi izabrani ispred Varaždinova Laminea Ba, a na bekovima su Moris Valinčić iz Dinama i Marko Pajač iz Lokomotive bili za nijansu bolji od Žana Trontelja iz Gorice i Frana Karačića iz Hajduka na desnoj strani te Marijana Čabraje iz Gorice na lijevoj strani. Polemika je bilo i o krilnim pozicijama, gdje su konkurirali i igrači poput Matea Lisice i Naila Omerovića, no na kraju je odluka pala na Robina Gonzalesa iz Vukovara i Aleksu Latkovića iz Varaždina.
Pogled prema idućem, drugom krugu sezone od svih bi momčadi najviše trebao ohrabriti Hajduk. Povijest nam pokazuje da Hajduk u drugom kvartalu prvenstva osvaja najviše bodova od svih kvartala, dok je upravo Dinamu, zbog gustog rasporeda s Europom, drugi kvartal rezultatski kudikamo najlošiji.
Dinamo ove godine, za razliku od prošlih, nema problem s igračkim kadrom, no ima ogroman problem sa stručnim stožerom. Bezidejnost, loša analiza vlastitog kadra, loša analiza i priprema za protivnika, to je baš jako izraženo na domaćem planu, a uskoro će se to pokazati i u Europi... Ako Kovačević i njegova ekipa uskoro ne pokažu malo inventivnosti i kvalitete, vjerojatno je vrijeme za promjenu. Ne može Dinamo igrati samo jednu šablonu i koristiti samo igrače koji se uklapaju u šablonu. Ima previše kvalitetnih igrača na klupi s kojima se mogu igrati B, C, D itd varijante s kojima se u HNL-u može dominirati, naročito protiv malo slabijih ekipa poput Gorice, Lokomotive, Varaždina... Ovakve kikseve koje radi Kovačević, Dinamo si ne smije dozvoliti. Bjelica je imao izgovor, budući da je na 3 fronta igrao s 11 igrača, dok Kovačević ima najmanje 25 jednakih igrača gdje se niti jedan ne ističe... Ako Kovačević ostaje zalijepljen za klupu, da se ne pokaže kao Bobanova pogreška, onda pod hitno treba nekog dobrog analitičara i stratega u stručnom stožeru, pod hitno. A ne pajdaša, kao što sada ima nikada veći stručni stožer.