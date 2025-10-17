Vraća se HNL: Dinamu neće biti 'šetnja' do naslova, slijedi razdoblje Hajduka

Nakon još jedne reprezentativne pauze pred nama je početak drugoga kruga ovosezonskog izdanja HNL-a. Prva četvrtina utakmica, odnosno prvi set od devet utakmica protiv svih suparnika odrađen je za svaki klub, pa nas tako u idućem, desetom kolu, očekuju revanš utakmice iz prvoga kola. Nakon prvoga kruga na ljestvici vodi Dinamo s 19 bodova, isto koliko ima i drugoplasirani Hajduk, a prva momčad iza dva najpopularnija hrvatska kluba je Lokomotiva s 15 osvojenih bodova na kontu.

'Mali' klubovi rastu

Što se tiče pogleda unatrag na prvi krug, kad je riječ o zanimljivim i nesvakidašnjim pojavama možemo istaknuti dvije glavne stvari. Prva je vezana za bodovni rast takozvanih malih momčadi, odnosno bodovni pad velikih momčadi. U usporedbi s prvim krugom prošle sezone, mali klubovi HNL-a su, kumulativno gledano, osvojili čak 18 bodova više nego prošle sezone, dok je "velika četvorka" osvojila 12 bodova manje. Ta pojava nastavlja potvrđivati i svojevrstan trend iz prošle sezone, pri kojem su, primjerice, Istra, Varaždin i Slaven Belupo osvojili oko 25 posto bodova više nego što je to slučaj u prosjeku svih ovih godina. Ako se u tom kontekstu fokusiramo na momčadi poput Istre, Varaždina, Slavena, Gorice i Lokomotive, a ne na momčadi poput Dinama i Hajduka, vrlo se lako može uočiti da je "male momčadi su postale bolje" točniji zaključak nego "velike momčadi su postale lošije".

Druga stvar koju možemo istaknuti kao posebnost je anomalija s gol-razlikom. Naime, nakon devet odigranih kola samo Dinamo (+13) i Hajduk (+7) imaju pozitivnu gol-razliku. Otkako je HNL-a nikad se nije dogodilo da nakon devet kola samo dvije momčadi imaju pozitivnu gol-razliku. Zapravo, u ove 33 godine samo smo dvaput (sezone 22./23. i 14./15.) svjedočili situaciji u kojoj tri momčadi imaju pozitivnu gol-razliku nakon devet kola, u svakoj drugoj sezoni takvih je momčadi bilo četiri ili više, a u nekim sezonama, kao npr. u sezoni 23./24., čak je sedam momčadi nakon prvih devet gola imalo pozitivnu gol-razliku.

Ovoj pojavi uvelike su kumovali Rijeka i Osijek, koji se trenutačno nalaze na osmom, odnosno devetom mjestu prvenstvene ljestvice te su najveća momčadska razočaranja prvoga kruga. S druge strane, najvećim pozitivnim iznenađenjem u momčadskom smislu definitivno možemo nazvati Lokomotivu, kojoj su u uvodu ove sezone mnogi predviđali osmo ili deveto mjesto na ljestvici. Momčad Nikice Jelavića je, barem zasad, sva ta predviđanja itekako demantirala i ovakvim uvodom najavila da svakako ima kvalitetu boriti se za mjesto u europskim natjecanjima.

Za glavne pretendente na vrh ljestvice, Dinamo i Hajduk, ne možemo reći da smo previše iznenađeni, barem što se tiče HNL-a. Kad bismo, primjerice, uspoređivali broj osvojenih bodova iz prvog kruga ove i prošle sezone, Dinamo je osvojio identičan broj bodova, dok je Hajduk ove sezone osvojio dva boda manje nego prošle. U principu, i jedni i drugi u rezultatskom su smislu tamo gdje su bili i prije 365 dana u domaćem prvenstvu. Svima koji su gledali dosadašnjih devet kola jasno je da Dinamo generalno igra bolji nogomet od Hajduka, no činjenica da i nešto slabiji Hajduk hvata bodovni priključak dovoljno govori da plavima ova sezona definitivno neće biti "šetnja", kako su mnogi najavljivali.

Valinčić ispred Karačića

Prebacimo se s momčadi malo na individualce. Prema analizi najbolje momčadi za svako kolo, ocjenama koje smo davali igračima, ali i generalnom dojmu, odlučili smo se za najbolju jedanaestorku prvoga kruga. Najviše igrača, njih čak četvoricu, u ovom našem izboru ima lider Dinamo, Lokomotiva dvojicu, a po jednog svojeg predstavnika imaju Hajduk, Varaždin, Gorica, Osijek i Vukovar. Rijeka, Istra i Slaven Belupo tri su momčadi koje nemaju svojeg igrača na ovom popisu iako su imali sjajnih pojedinaca poput Tonija Fruka, Villea Koskija i Josipa Mitrovića, koji su bili konkurenti za mjesto u ovoj postavi.

Na nekoliko pozicija nismo imali nikakvih dvojbi. Josip Mišić, Iker Pozo i Rokas Pukštas poprilično su neprikosnoveni u veznom redu za prvih devet utakmica, posebice Hajdukov talisman Pukštas, koji je u momčadi kola bio čak pet puta, daleko više i od jednog drugog igrača ove sezone. O svim ostalim pozicijama moglo se polemizirati; na golu je Osijekov Marko Malenica dobio prednost ispred Josipa Posavca i Olivera Zelenike, na stoperima su Diop i McKenna u tijesnoj borbi izabrani ispred Varaždinova Laminea Ba, a na bekovima su Moris Valinčić iz Dinama i Marko Pajač iz Lokomotive bili za nijansu bolji od Žana Trontelja iz Gorice i Frana Karačića iz Hajduka na desnoj strani te Marijana Čabraje iz Gorice na lijevoj strani. Polemika je bilo i o krilnim pozicijama, gdje su konkurirali i igrači poput Matea Lisice i Naila Omerovića, no na kraju je odluka pala na Robina Gonzalesa iz Vukovara i Aleksu Latkovića iz Varaždina.

Pogled prema idućem, drugom krugu sezone od svih bi momčadi najviše trebao ohrabriti Hajduk. Povijest nam pokazuje da Hajduk u drugom kvartalu prvenstva osvaja najviše bodova od svih kvartala, dok je upravo Dinamu, zbog gustog rasporeda s Europom, drugi kvartal rezultatski kudikamo najlošiji.