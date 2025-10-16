Hajduk ispred sebe ima težak zadatak, u Puli dugo ne zna za pobjedu, a Istra je sve bolja

Stručnom stožeru Hajduka na čelu s baš bivšim trenerom Istre 1961 Gonzalom Garcijom je vrlo vjerojatno jasno da ih u nedjelju (17.00 MaxSport 1, HRT 2) na Aldo Drosini u sklopu 10. kola HNL-a čeka jedna znatno drukčija Istra 1961 nego što li je bio slučaj u ovosezonskom prvom kolu, kad su bijeli slavili 2:0 na Poljudu.

U međuvremenu je Goran Tomić nakon pet osvojenih bodova iz šest kola smijenjen s trenerske pozicije, a zamijenio ga je Garcijin sunarodnjak, 39-godišnji Španjolac Oriol Riera, s kojim je Istra zasad u tri utakmice vrlo dobro započela sa sedam osvojenih bodova (domaće pobjede nad Osijekom i Varaždinom te gostujući remi protiv Rijeke).

Otkrivamo tko je Hrvat koji je skautirao Haalanda sa 17 godina Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Što se tiče tog dobrog starta, evo i vi pričate o tih sedam bodova od mogućih devet, ali meni je puno bitniji cijeli proces. Momčad je dobra, ali mora se još poboljšati. Znam da za vrijeme reprezentativne stanke neki rade malo slabijim tempom, ali mi imamo dva treninga dnevno. Ne može uvijek biti sedam od devet u tri utakmice, ne ide to tako. Mi imamo ideju o jednom stilu, o nekom novom identitetu, o jednoj Istri 1961 koja će u svim segmentima biti bolja - rekao je Riera u nedavnom intervjuu za Germanijak.

A njegov stil se već vrlo jasno počinje odražavati na igru Istre 1961. Kako su istaknuli analitičari s Tribina Podcasta, ovogodišnjeg osvajača Večernjakove digitalne ruže, Rierina Istra sve više počinje biti "španjolskija", posebice u otvaranju igre. Istrini stoperi Dario Marešić i Ville Koski su u tom kontekstu nositelji igre Istre.

VEZANI ČLANCI:

U odnosu na Tomićev mandat, Marešić i Koski pri otvaranju igre u posjedu stoje znatno šire te znatno više koriste svoju najveći kvalitetu, a to je igra na lopti. Bekovi stoje nešto više, te su još uz to najčešće prisutne još i tri opcije za dodavanja u sredini terena, pa stoga Marešić i Koski zasad dodavanjima prilično kvalitetno probijaju prvu suparničku liniju obrane. Riera puno bolje koristi prednosti svojih stopera nego Tomić.

- Marešić i Koski su sjajni igrači, već sada su spremni za 'lige petice'. Ja mislim da imamo sjajne stopere, to je stvarno nešto o čemu ne trebam previše brinuti. Mi imamo dva središnja braniča koji sjajno kontroliraju tempo igre i koji su sjajni u izgradnji napada. Od njih kreće naš identitet. Moramo se popraviti, moraju se popraviti i oni, ali ja napredak vidim iz dana u dan. I ne vrijedi to samo za njih, već za sve ostale dečke. Njihove kvalitete nama daju identitet - poručio je Riera.

Iako je Hajduk u ovom dvoboju na papiru favorit (kladionice im daju 50% šanse za pobjedu, a Istri 27,8 posto), postoji jedna tradicija koja ne ide u prilog bijelima. Naime, splitski klub na Aldo Drosini nije pobijedio u posljednja tri gostovanja, a u posljednjih pet ima tek jednu pobjedu, uz gol-razliku u korist Istre (6:5) u tih posljednjih pet međusobnih dvoboja u Puli. Tri od tih pet utakmica završavalo je remijem, no u sva tri remija je Hajduk bio taj koji je prvi primio gol te iz rezultatskog deficita lovio remi.