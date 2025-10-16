Naši Portali
Supersport HNL

Novost u domaćem prvenstvu, evo gdje možete gledati Hajduk u 10. kolu

VL
Autor
Večernji hr
16.10.2025.
u 16:00

U nedjelju je na rasporedu utakmica Gorice i Varaždina. Bit će zanimljivo vidjeti kakve su taktičke zamisli pripremili Mario Carević i Nikola Šafarić. Spomenimo da nogometaši Rijeke u ovom kolu gostuju kod Slavena Belupa...

U desetom kolu Supersport HNL-a na rasporedu je nekoliko zanimljivih utakmica. Dinamo će u subotu na Maksimiru dočekati Osijek, dok će dan kasnije Hajduk gostovati u Puli. Novost je da će tu utakmicu prenositi HRT.

Također, u nedjelju je na rasporedu utakmica Gorice i Varaždina. Bit će zanimljivo vidjeti kakve su taktičke zamisli pripremili Mario Carević i Nikola Šafarić. Spomenimo da nogometaši Rijeke u ovom kolu gostuju kod Slavena Belupa...

Podsjetimo, nakon devet odigranih kola domaćeg prvenstva, Dinamo je na vrhu ljestvice s 19 bodova, isto koliko ima i drugoplasirani Hajduk ali s lošijom razlikom pogodaka, dok je na trećem mjestu Lokomotiva. Dakako, bit će zanimljivo vidjeti može li momčad s Kajzerice nastaviti svoju uspješnu formu i protiv Vukovara u sutrašnjem ogledu

Ključne riječi
HRT prijenos HNL

