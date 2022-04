"Vozačima je utrka zeznuta, mi želimo da je pamte pa im kompliciramo život"

Kada biste ljude na cesti pitali što se događa u Hrvatskoj od 21. do 24. travnja, malo tko vam ne bi znao odgovoriti. Naime, za tjedan dana na našim će se cestama ponovno voziti WRC utrka.

Bit će to treća ovogodišnja utrka Svjetskog reli prvenstva, vozit će se u pet županija i sastojat će se od 20 brzinskih ispita. WRC Croatia vozi se drugi put, prošle godine imali smo povijesnu utrku, a ove su godine organizatori sa svime već na ti.

Posebni smo i zahtjevni

- Bolje smo ekipirani, imamo više ljudi i volontera, publiku, no neke su nam stvari i nove. Naučili smo kako WRC radi, što želi... Sada imamo i fan zone pa je organizacija potpuna. Prošle smo se godine koncentrirali samo na sportski dio i to je bilo odlično - kaže predsjednik Organizacijskog odbora Daniel Šaškin, ponosan što je reli u Hrvatskoj poseban u odnosu na ostale utrke WRC-a.

Foto: Borna Filic/PIXSELL 29.12.2019., Zagreb - U studiju HRTa odrzano je svecano proglasenje najboljih sportasa i sportasica godine u izboru Sportskih novosti. Fair play godine - Daniel Saskin i Sasa Bitterman."nPhoto: Borna Filic/PIXSELL

- Mi ne slušamo puno vozače, ja sam vozač cijeli život i trudio sam se da oni zapamte tu utrku, da bude teška, zahtjevna... Konfiguracijski se stalno mijenja i to nazivamo razbijanjem tempa. Brzinac počinje na ravnom, novom asfaltu, na široj cesti, pa se ide na usku, na stari asfalt, ispucani, pa uz brdo... Htjeli smo da vozačima bude teško sve to, da bude promjena tempa, podloge, da moraju razmišljati o gumama, kako namjestiti auto, hoće li raditi kompromise ili ne... Zato utrka i jest neizvjesna, to smo dokazali već lani.

WRC Croatia vozit će se na šest vrsta asfalta.

- To vozačima otežava život, ali želimo biti drukčiji. Lani su nas strani novinari pitali jesmo li slični Njemačkoj, Španjolskoj... Rekli smo da smo svoji, da ne sličimo nikome. Najviše se koristio pridjev "zeznuto". Rastegnuli smo sada stazu do Varaždina, na Platak... koliko smo mogli, tako da smo još izvrtjeli brzince. Na Platku može biti kiša, u Varaždinu sunce, u Zagorju magla, bit će vozačima teško planirati.

Posebnost našeg relija nije samo u širini koja se nudi.

- Jedina smo utrka koja, osim one u Ciudad de Mexicu, ima servisni park u centru grada, vozači i svi ostali spavaju u centru grada, imaju više komocije nego u nekoj šumi u Švedskoj ili Finskoj. Specifično je za Hrvatsku da se maknete 50-ak kilometara i čini vam se da ste u sasvim drugoj zemlji. Pri spuštanju s Platka vidjet će se more, nadamo se lijepom vremenu i zalasku sunca pa bi u svijet mogle otići predivne slike. Vozi se i kod dvorca Trakošćan, Ozalj također ima prekrasan dvorac, kao i Novigrad na Dobri, to je Hrvatska u tri dana - od zelenila, mora, nizina, brda... U Švedskoj je sve bijelo, ravnica, a kod nas ima svega. Najviše je promjena u WRC-u na vrlo malom prostoru - kaže Šaškin koji već godinama ima te ideje u glavi.

- Smišljali smo to od 2013., a 2017. smo već sve iz WRC-a doveli u Hrvatsku i s koronom smo dobili šansu. Snašli su nas i potres, i korona, i poskupljenja, sve su to udarci nama organizatorima, ali Grad i Vlada stali su uz nas, a sve to košta. Spektakl košta, ali i vraća.

Na WRC-u bit će 66 posada, od kojih osam hrvatskih. Što se od njih očekuje?

- Naših osam posada čini se puno, ali voljeli bismo da im se broj poveća. Plan je da jedan dan WRC-a sljedeće godine bude i za Prvenstvo Hrvatske i Slovenije pa će biti više posada. Sada je Niko Pulić u prednosti ispred Viliama Prodana jer ima jači auto, pogon na sva četiri, a Prodan ima pogon na dva i bit će u WRC3 kategoriji. No, to ništa ne znači jer se treba proći 300 km brzinskih ispita bez kvarova, i ako uspiju, obojica će imati šanse da budu u sredini poretka.

WRC Croatia ima ugovor na tri godine, jak je to vjetar u leđa hrvatskom automobilizmu.

- Uvjeren sam da na krilima WRC-a možemo početi graditi automobilizam kako Bog zapovijeda, pokrenuti juniorske kupove, karting, poticati mlade ljude da se uključe. Ovo je odskočna daska, a to pokazuje i interes medija koji ponovno govore o autosportu - kaže nam Šaškin pa se osvrće na novu generaciju hibridnih vozila koja ćemo imati prilike vidjeti.

Planira se još brzinaca

- Znači, imaju elektrojedinicu, elektromotor ugrađen na bazu klasičnog motora i dobiju snagu da startaju 100 km na sat. Takav auto ima 500 konja, a ne 350. Na Velesajmu će se oni kretati isključivo na struju, ne oslobađamo ugljikov dioksid u centru grada. To je budućnost, jednog dana ćemo svi voziti hibride.

Otkrio je i što se planira za sljedeću godinu.

- Cilj nam je povezati Karlovac i Platak, dodati poneki brzinski ispit kroz Gorski kotar i imali bismo tada gotovo savršen itinerar.