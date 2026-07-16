Ružne scene na SP-u: Zvijezda Reala izgubila živce, Bellingham nasrnuo na argentinskog braniča

Engleska nogometna reprezentacija ostala je bez plasmana u finale Svjetskog prvenstva nakon što je Argentina u polufinalu preokretom slavila 2:1. No, osim dramatičnog raspleta na travnjaku, utakmicu su obilježile i ružne scene nakon posljednjeg sučeva zvižduka.

Veznjak Engleske i Real Madrida Jude Bellingham upleo se u incident s argentinskim braničem Valentinom Barcom. Na televizijskim snimkama vidi se kako je Bellingham, dok su se igrači gurali na sredini terena tijekom argentinskog slavlja, rukom udario Barca po glavi. Nije jasno što je izazvalo taj potez, no situacija je odmah eskalirala i u guranje su se uključili i ostali igrači. Barco, koji u polufinalu nije igrao, pridružio se suigračima u slavlju kad je došlo do sukoba s Bellinghamom.

Da podsjetimo, Argentina je do pobjede stigla nakon velikog preokreta. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, Engleska je povela u 55. minuti, kada je Anthony Gordon pogodio za 1:0. Taj je rezultat dugo držao Engleze u finalu, sve do same završnice utakmice. Argentina je izjednačila u 85. minuti. Enzo Fernandez zabio je s dvadesetak metara za 1:1, a potpuni preokret uslijedio je u drugoj minuti sudačke nadoknade, kada je Lautaro Martinez pogodio za konačnih 2:1.

Argentinci će tako imati priliku obraniti naslov svjetskog prvaka osvojen prije četiri godine, kada su u finalu svladali Francusku. Bit će to njihova prilika za četvrti naslov prvaka svijeta, dok su kroz povijest tri puta gubili finalne utakmice. Španjolska je dan ranije izborila svoje tek drugo finale svjetskih prvenstava. Jedini dosadašnji naslov osvojila je 2010. godine. Utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske igrat će se u subotu u Miamiju na stadionu Hard Rock, s početkom u 23 sata. Veliko finale između Španjolske i Argentine na rasporedu je u nedjelju od 21 sat na stadionu MetLife u New Jerseyju.

Bivši engleski kapetan Alan Shearer nakon utakmice istaknuo je kako je Argentina zasluženo prošla dalje. "Mislim da je najbolja momčad pobijedila. Ne možete se žaliti na to, morate biti iskreni. Njihova reakcija bila je sjajna", rekao je Shearer. Dodao je kako je Argentina u nekoliko navrata pogodila vratnicu, dok je Engleska imala sreće, ali je pohvalio način na koji se momčad Lionela Scalonija vratila u susret.

Engleski izbornik Thomas Tuchel našao se na udaru kritika zbog defenzivnog pristupa nakon vodstva. Bivši reprezentativac Wayne Rooney smatra da je Engleska povukla previše igrača prema vlastitim vratima. "Poveli smo 1:0, povukli se, napravili izmjene i igrali sa šest igrača u zadnjoj liniji. Ako dopustite Messiju i Argentini da vas napadaju, tražite probleme", rekao je Rooney.

Poraz Engleske komentirali su i HRT-ovi stručni analitičari, koji su kritizirali odluke izbornika Thomasa Tuchela. Anton Samovojska posebno je zamjerio engleskom treneru što je prerano počeo braniti minimalno vodstvo. „Prvo poluvrijeme je bilo za spavanje, katastrofa, ali drugo je bilo pravi pravcati nogomet, s jednim velikim iznenađenjem, a to je način na koji je Tuchel vodio svoju momčad i kako je oblikovao strategiju igre protiv Argentine u drugom dijelu. To je nevjerojatno, nezapamćeno. Počeo je braniti 1:0 prije 25 minuta prije kraja, to nigdje u životu nisam vidio, apsolutno nigdje“, rekao je Samovojska. Više o tome čitajte ovdje.