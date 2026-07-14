Vušković službeno predstavljen u novom klubu: Od visine transfera zavrtjet će vam se u glavi

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković novi je igrač engleskog Brightona, u koji stiže iz Tottenhama. Devetnaestogodišnjak Splićanin je s novim klubom potpisao petogodišnji ugovor, uz mogućnost produljenja za još jednu sezonu. Detalji posla nisu objavljeni, no ranije se pisalo da će Brighton Tottenhamu platiti 53 milijuna eura, plus pet milijuna eura bonusa. Londonski klub imat će 20 posto od idućeg Vuškovićeva transfera, javio je njemački insajder Florian Plettenberg.

- Sretan sam i ponosan zbog potpisa za Brighton. Ovo je veliki korak u mojoj karijeri i ne mogu dočekati da krenem, upoznam suigrače i dam sve od sebe za ovaj klub i njegove sjajne navijače. Radujem se onome što slijedi - rekao je hrvatski branič u prvoj izjavi za klupsku stranicu Brightona.

- Luka je imao fantastičan početak karijere i pomno smo ga pratili. Prošle sezone dokazao je da može igrati na vrlo visokoj razini, a mi mu želimo pomoći da u našem okruženju napravi novi iskorak. Bilo je mnogo pompe oko njegova dolaska, no on je još uvijek mlad dečko kojem će trebati vremena da se prilagodi zahtjevima igranja za Brighton i Premier ligu. Ipak, uvjereni smo da će se s time uspješno nositi - rekao je trener 'galebova' Fabian Hürzeler.