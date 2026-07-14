Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 97
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PORUŠEN REKORD

Vušković službeno predstavljen u novom klubu: Od visine transfera zavrtjet će vam se u glavi

Brighton
VL
Autor
Stjepan Meleš
14.07.2026.
u 11:43

Detalji posla nisu objavljeni, no ranije se pisalo da će Brighton Tottenhamu platiti 53 milijuna eura, plus pet milijuna eura bonusa. Londonski klub imat će 20 posto od idućeg Vuškovićeva transfera, javio je njemački insajder Florian Plettenberg

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković novi je igrač engleskog Brightona, u koji stiže iz Tottenhama. Devetnaestogodišnjak Splićanin je s novim klubom potpisao petogodišnji ugovor, uz mogućnost produljenja za još jednu sezonu. Detalji posla nisu objavljeni, no ranije se pisalo da će Brighton Tottenhamu platiti 53 milijuna eura, plus pet milijuna eura bonusa. Londonski klub imat će 20 posto od idućeg Vuškovićeva transfera, javio je njemački insajder Florian Plettenberg.

- Sretan sam i ponosan zbog potpisa za Brighton. Ovo je veliki korak u mojoj karijeri i ne mogu dočekati da krenem, upoznam suigrače i dam sve od sebe za ovaj klub i njegove sjajne navijače. Radujem se onome što slijedi - rekao je hrvatski branič u prvoj izjavi za klupsku stranicu Brightona.

- Luka je imao fantastičan početak karijere i pomno smo ga pratili. Prošle sezone dokazao je da može igrati na vrlo visokoj razini, a mi mu želimo pomoći da u našem okruženju napravi novi iskorak. Bilo je mnogo pompe oko njegova dolaska, no on je još uvijek mlad dečko kojem će trebati vremena da se prilagodi zahtjevima igranja za Brighton i Premier ligu. Ipak, uvjereni smo da će se s time uspješno nositi - rekao je trener 'galebova' Fabian Hürzeler.

Uhićen je Dario Šimić
Ključne riječi
Premiership Vatreni Brighton Luka Vušković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!