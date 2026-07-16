Zvijezda Francuske i Arsenala ipak teže ozlijeđena: Evo koliko će izbivati s terena

Francuski nogometni reprezentativac William Saliba zadobio je težu ozljedu leđa u polufinalnom ogledu Svjetskog prvenstva, u kojem je Španjolska izborila finale pobjedom 2-0.

Nakon samo pola sata igre 25-godišnji Saliba je morao napustiti teren, zamijenio ga je Lacroix, a francuski L'Equipe navodi da su dodatne pretrage potvrdile ozbiljnost ozljede i da bi Saliba mogao biti izvan terena sve do kraja ove kalendarske godine.

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Udarac je to za aktualnog engleskog prvaka Arsenal koji će tako nekoliko mjeseci biti bez svog važnog obrambenog stupa.

Od 2019. godine Saliba je član Arsenala gdje je došao iz St. Etiennea, s tim da je na početku nogometaš boravio na posudbama u St. Etienneu, Nici i Marseilleu.

Arsenal je prošle sezone osvojio naslov prvaka engleske Premier lige nakon 22 godine čekanja.

Saliba je bio standardan u udarnoj momčadi Francuske na Svjetskom prvenstvu dok se nije ozlijedio. U karijeri je skupio 38 nastupa za reprezentaciju.